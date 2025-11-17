El director de la Policía Nacional en Santiago, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, afirmó este lunes que la institución está adoptando "todas las medidas necesarias" para prevenir los delitos en la provincia, pero dijo que hay casos de delincuencias que se dan por provocaciones de las personas, como aquellas que utilizan prendas muy costosas atrayendo a malhechores.

"También ustedes pueden ver que hay casos que son de provocación, como usar prendas de cinco y seis millones de pesos en el cuello, eso motiva, a veces, a los delincuentes", dijo el oficial a periodistas que lo abordaron.

Reconoció, no obstante, que eso "no era una justificación", por lo cual dijo que se mantienen trabajando arduamente.

"No es una justificación, pero nosotros estamos trabajando de manera preventiva y somos reiterativos diciéndoles a la gente que sean prudentes", añadió.

De igual modo, pidió a la población confiar en Dios, en el presidente Luis Abinader y el director de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta, "nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para prevenir delitos".

El funcionario policial fue entrevistado por periodistas en relación a la muerte de dos personas de manera violenta en menos de una semana en Santiago en medio de asaltos perpetrados por delincuentes que buscan despojar a sus víctimas de cadenas de oro, lo que ha generado preocupación entre la población y autoridades.

El caso más reciente, que ocurrió este fin de semana, cobró la vida de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, de 36 años, quien murió a causa de un disparo en la cabeza durante un intento de asalto.

De acuerdo con versiones preliminares, entre la víctima y su esposo, quien salió ileso, poseían prendas valoradas en alrededor de 10 millones de pesos, lo que habría motivado a los atacantes.

En ese hecho otras cuatro personas resultaron heridas de bala, entre ellos dos de los tres asaltantes.

Casos resueltos

Jiménez Reynoso llamó a la población a mantener la fe en Dios y confiar en las autoridades, asegurando que tanto el presidente de la República como la dirección general de la Policía respaldan las acciones de seguridad que se implementan en Santiago.

Asimismo, destacó que los casos de violencia registrados en los últimos días "han sido resueltos por la institución, gracias a la rápida actuación de las unidades investigativas y de patrullaje".