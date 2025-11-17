Scotiabank nombra a Jabar Singh como líder para República Dominicana y el Caribe

Jabar Singh fue designado como líder para RD y el Caribe de Scotiabank, anunció este lunes la institución financiera. ( FUENTE EXTERNA )

Scotiabank dio a conocer la designación de Jabar Singh como Country Head de República Dominicana y el Caribe, posición que asumirá a partir del 1 de enero de 2026. Singh reemplazará a Gonzalo Gil, quien finalizará su gestión el 31 de diciembre de 2025 tras una destacada carrera de más de 13 años en la institución.

En una nota de prensa en la que se anuncia elnombramiento, se indica que Singh cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector financiero, desarrollada en múltiples países y áreas de negocio. Desde su ingreso a Scotiabank en 2009, ha ocupado roles de liderazgo en Banca Corporativa y de Inversión, Banca Comercial y Banca Mayorista en Canadá, República Dominicana, Chile y Colombia.

Como presidente y CEO de Scotiabank Colpatria, encabezó procesos de crecimiento, transformación y fortalecimiento del servicio al cliente, además de liderar importantes transacciones y proyectos de expansión, destaca la institución.

En su nuevo rol, supervisará las operaciones de República Dominicana y la región del Caribe, además de las participaciones estratégicas del banco con Davivienda en Colombia y Centroamérica, y con Maduro & Curiel´s Bank (MCB) en el Caribe Holandés. Su liderazgo, reconocido por su enfoque en el cliente y la construcción de equipos diversos, será clave para acelerar la estrategia regional del banco.

Resaltan su gran experiencia y aportes a la institución

Francisco Aristeguieta, Group Head de Banca Internacional y Banca de Transacciones Globales, destacó la experiencia de Singh y su aporte a la entidad. "Jabar ha liderado transformaciones complejas e integraciones estratégicas en diversos mercados de América Latina y el Caribe.

Su conocimiento profundo del negocio y visión de crecimiento serán determinantes para fortalecer nuestra presencia y relación con los clientes", expresó. Aristeguieta agradeció además la labor de Gonzalo Gil y le deseó éxito en su nueva etapa profesional.

Singh manifestó su entusiasmo por regresar a la República Dominicana, a la que calificó como un mercado clave dentro de la operación global de Scotiabank. "Es un honor impulsar nuestra agenda estratégica y promover un crecimiento sostenible en la región. Confío en el talento del equipo y en nuestra capacidad para alcanzar nuevos niveles de éxito", sostuvo.

También agradeció a Gil por sus contribuciones y por el legado construido en el país.

Sobre el Scotiabank

Scotiabank, con activos de aproximadamente 1.4 billones de dólares canadienses al 31 de julio de 2025, se define como uno de los bancos más importantes de Norteamérica. Su visión es ser el socio financiero más confiable de sus clientes, ofreciendo una amplia gama de productos en banca personal, comercial, corporativa e inversionista.

En el Caribe, la entidad opera desde 1889, con activos por 27,739 millones de dólares canadienses, más de 1.7 millones de clientes, más de 140 sucursales, 970 cajeros automáticos y un equipo que supera los 7,000 colaboradores.

La institución atiende segmentos que incluyen banca corporativa, empresarial, privada y retail, con soluciones que abarcan créditos de consumo, préstamos hipotecarios y servicios especializados.