Centros Tecnológicos Comunitarios dan inicio a la Semana Global del Emprendimiento 2025

Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) informó este martes que inició la Semana Global del Emprendimiento (GEW) 2025, una jornada internacional que se celebra del 18 al 24 de noviembre con el objetivo de impulsar la innovación, el liderazgo y la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social.

La institución indicó que preparó una agenda nacional de actividades orientadas a fortalecer las capacidades de emprendedores, promover la empleabilidad y apoyar iniciativas de negocio con impacto social y sostenible.

Transmisiones por Radio CTC y YouTube

Como parte de su apuesta por la democratización del conocimiento, los CTC ofrecerán durante toda la semana una programación especial a través de sus 72 emisoras comunitarias, además de transmisiones en vivo por su canal de YouTube. Con esto, miles de dominicanos podrán acceder a contenidos educativos sin barreras geográficas.

La apertura del ciclo de entrevistas radiales está a cargo de Patricia Acosta, representante de la GEW en República Dominicana, quien compartirá una visión actualizada sobre el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y las oportunidades emergentes para nuevos talentos.

Impulso al desarrollo local

El director de los CTC, Isidro Torres, resaltó en una nota de prensa el impacto de la jornada en las comunidades más vulnerables.

"En los CTC creemos firmemente en el talento de nuestras comunidades. Esta semana está pensada para inspirar, orientar y empoderar a quienes desean iniciar o fortalecer un emprendimiento. Nuestro compromiso es conectar oportunidades con quienes más las necesitan", afirmó.

La institución reiteró que esta iniciativa forma parte de su misión de promover la transformación social mediante la tecnología, la educación y el desarrollo sostenible.

Una agenda para nuevas generaciones

La Semana Global del Emprendimiento 2025 llega renovada, integrando herramientas tecnológicas, habilidades clave para el mercado laboral y espacios de creatividad comunitaria. Jualin Donaty Baldera, coordinadora de Emprendimiento de los CTC, presentó la programación nacional:

AGENDA GEW CTC 2025

Martes 18 de noviembre

GEW Dominicana 2025: Conectando el ecosistema emprendedor – Patricia Acosta / 10:00 a.m.

Miércoles 19 de noviembre

Habilidades blandas para triunfar – Sandra Santana / 2:00 p.m.

Emprendimiento social conectado – El Hueco Caribe / 3:00 p.m.

Jueves 20 de noviembre

Emprendimiento creativo: El arte de emprender – Hugo Chávez / 9:00 a.m.

Ideas de negocio con poca inversión – Donaty Baldera / 2:00 p.m.

Viernes 21 de noviembre

Marketing digital para emprendedores – Betty Peña / 10:00 a.m.

Uso de Canva para redes sociales – Atahualpa Pérez / (hora por confirmar)

Lunes 24 de noviembre

Cómo iniciar un emprendimiento con propósito – Ana Cabrera / 2:00 p.m.

Acceso abierto

Toda la programación estará disponible en las plataformas digitales de los CTC y se transmitirá en tiempo real por Radio CTC.