Muere coronel que resultó quemado durante incendio en destacamento de la Policía en Santiago Rodríguez

Murió la tarde de este martes el coronel de la Policía Nacional Lucilo Francisco Vargas, quien resultó afectado durante un incendio que redujo a cenizas un destacamento en la comunidad Sabaneta en la provincia Santiago Rodríguez.

Diego Pesqueira, vocero de la entidad, dijo que el oficial tenía quemaduras en un 98 % de su cuerpo y que se hizo todo lo posible por salvarlo en el centro médico donde fue llevado. Su deceso se produjo en la Unidad de Quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar (Morgan), Distrito Nacional.

"Lamentamos mucho su muerte. Estaba vivo por obra y gracia de Dios", acotó al ser consultado por Diario Libre.

La Dirección General de la Policía Nacional y su director general, mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, lamentan profundamente el fallecimiento del coronel Lucilo Francisco Vargas, comandante de la dotación policial de Santiago Rodríguez, tras recibir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en horas de la madrugada en el cuartel policial del municipio de Sabaneta, dijo luego la entidad en una nota institucional.

El coronel Vargas resultó con quemaduras cuando el destacamento se incendió la madrugada del este martes. Tenía más de 38 años años de servicio en la institución. Estaba casado con la señora Sandra Mercedes Echavarría Peralta, con quien procreó a sus dos hijos Ana Julissa Francisco Echavarría y Emmanuel de Jesús Francisco Echavarría.

La Policía ofrece a los parientes del fallecido "su acompañamiento y solidaridad en este difícil momento".

Fuentes oficiales indicaron más temprano que miembros del Ejército y del Cuerpo de Bomberos auxiliaron al oficial y trabajaron para controlar el fuego, rescatar a los detenidos y evitar una tragedia mayor.

El mayor general Guzmán Peralta expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del alto oficial, al tiempo que reconoce su entrega, vocación de servicio y trayectoria ejemplar de más de 38 años de servicio ininterrumpido dentro de la institución.

La Policía Nacional dijo que investiga las causas del incendio, el cual afectó de manera considerable las instalaciones del cuartel policial. "Las autoridades trabajan para establecer el origen del fuego". Agregó que cuando el informe será dado a conocer tan pronto concluya el proceso investigativo.