René Rodríguez representará a la RD en el Global Leadership Congress 2025 en Río de Janeiro

El joven René de Jesús Rodríguez Linares . ( FUENTE EXTERNA )

El joven René de Jesús Rodríguez Linares representará a la República Dominicana en el Global Leadership Congress 2025, que se celebrará del 18 al 22 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

El evento es organizado por Junior Achievement Worldwide, una de las redes más importantes del mundo en liderazgo y emprendimiento juvenil, que agrupa a jóvenes de más de 100 países comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la transformación social.

Rodríguez formará parte de la delegación de Junior Achievement Dominicana, reconocida entre los 12 países con mejor desempeño global dentro de la red.

¿Qué iniciativas y formación respaldan su liderazgo?

Su participación simboliza el creciente protagonismo de la juventud dominicana en espacios internacionales de liderazgo, educación financiera y empleabilidad.

Actualmente, René se desempeña como asesor de gestión de proyectos en Junior Achievement Dominicana, donde ha liderado iniciativas de alto impacto social como "Mujer Digital", un programa respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que promueve la inserción laboral femenina a través del uso de la tecnología.

Además, ha impulsado la creación de alianzas público-privadas orientadas al desarrollo de jóvenes líderes, fortaleciendo la articulación entre sectores para generar oportunidades reales de crecimiento y formación.

Estudiante del último cuatrimestre de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Rodríguez combina su formación jurídica con una visión centrada en la política pública, la diplomacia y el liderazgo sostenible, consolidándose como una de las voces emergentes del liderazgo joven en la República Dominicana.

"Este congreso es una oportunidad para llevar la voz de la juventud dominicana al escenario global y demostrar que nuestro país cuenta con una generación comprometida con el liderazgo, la innovación y el desarrollo sostenible", expresó Rodríguez antes de partir hacia Brasil.