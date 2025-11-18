Se entrega presunto cabecilla de banda dedicada a asaltar personas con cadenas de oro en Santiago

Jhonattan Paulino Rodríguez, imputado de ser cabecita de una banda asalta cadenas de oro en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Jhonattan Paulino Rodríguez, señalado por las autoridades como el presunto líder de una banda dedicada a asaltar personas portadoras de cadenas de oro en Santiago, se entregó voluntariamente la tarde de este martes en la sede de la Policía Nacional de la provincia.

Al ponerse a disposición de las autoridades, Paulino Rodríguez habría admitido ante los investigadores su participación en el asalto ocurrido en la Plaza Hermanos Gómez Díaz, en la avenida Hispanoamericana, donde resultó muerta a causa de una herida de bala en la cabeza Jennifer Rodríguez de González.

De acuerdo con las declaraciones de Jhonattan, el objetivo era despojar a las víctimas de sus prendas "sin hacer daño a nadie".

Modus operandi para robar cadenas

Relató a las autoridades que al llegar al centro de diversión observó a la mujer usando varias cadenas, por lo que buscó a sus compañeros para ejecutar el atraco.

Según dijo, su rol fue conducir el vehículo en que se transportaban él y otros dos implicados, quienes resultaron heridos de bala durante el atraco.

Investigaciones preliminares indican que el sospechoso, señalado como cabecilla de la estructura delictiva, se encargaba de la logística de los asaltos, seleccionaba a las víctimas y ordenaba las acciones delictivas.

Las autoridades sostienen que la red, bajo su liderazgo, habría cometido al menos dos homicidios mediante el mismo modus operandi. Entre esos hechos se vincula además la muerte a tiros del exoficial del Dicrim, Joel Donatilio Torres Pichardo.

Implicados bajo custodia

Otros miembros de la banda permanecen bajo custodia policial. Son ellos Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez. Ambos resultaron heridos durante el asalto en la Plaza Hermanos Gómez Díaz, donde también fueron lesionados un teniente coronel y un ciudadano.

Además, la Policía Nacional detuvo otro joven, identificado como Frankeli Guerra, como miembro de la estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/paulino-robo-de-cadenas-de-oro-f6138bd8.jpg Ficha policial. (FUENTE EXTERNA)