Funcionarios ONU en RD realizan visita al Centro de Migración en Haina

Una delegación de la Oficina permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en República Dominicana visitó este miércoles el Centro de Procesamiento Migratorio (CPM) de Haina, donde fue recibida por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de la Dirección General de Migración (DGM).

Lee Ballester guió el recorrido de los visitantes, que encabezó Julia Sánchez, coordinadora residente del sistema de ONU en el país.

El titular de Migración ofreció información sobre cada aspecto del proceso que se sigue con cada extranjero indocumentado llevado al centro, respondiendo las preguntas de los visitantes.

"Es la primera vez que visito este centro y agradezco la atención brindada por el director de la DGM junto a su equipo de trabajo, para explicarnos cómo realizan todo el proceso migratorio, demostrando las facilidades implementadas de identificación biométrica, trámites legales y asistencia médica personalizada, así como las mejoras de infraestructura y funcionamiento que se están haciendo", dijo Sánchez, según una nota de prensa de la DGM.

Dijo que reconocen que el tema migratorio es de mucha actualidad e importancia para el país, "y tenemos todo el interés de apoyar al gobierno, para el manejo de estos procesos, respetando sus propias leyes y cumplimiento de los estándares internacionales, en medio de grandes desafíos", agregó la señora Sánchez.

"Sabemos que es una situación compleja", dijo, "y como Naciones Unidas, estamos al tanto de las dificultades del vecino país en crisis, el cual tiene muchas fragilidades y deficiencias institucionales para poder documentar a su población, lo cual dificulta mucho los procesos de control migratorio en República Dominicana".

Valoran el trabajo de la DGM

La representante del organismo expuso que valoran el trabajo de la DGM y coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional de Migración (OIM) y la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), entidades que dan seguimiento a los procesos migratorios, y abogan por la protección de los derechos humanos, la dignidad y condiciones físicas de los migrantes.

Durante la visita, la comisión de la ONU pudo conocer los procesos de verificación de los detenidos desde que ingresan al centro y el seguimiento a los casos de suplantación de identidad, reincidencia en falsificación de documentos e intentos de solicitudes fraudulentas.

Lee Ballester precisó que la DGM mantiene vínculos con los organismos del sistema de la ONU con representantes en el país, y destacó la coordinación con Unicef, que junto con el Consejo Nacional para la Infancia (Conani) asiste a la institución en los procesos que involucran a niños, y recordó que Unicef tiene presencia permanente en el CPM Haina, y dos de ellos estuvieron presentes en el recorrido por las instalaciones.

La delegación de la ONU recorrió las instalaciones del centro y recibió explicaciones sobre las inversiones y los trabajos que están en marcha para seguir mejorando las instalaciones existentes.

Acompañaron a Julia Sánchez, Roberto Valent, director regional para América Latina y el Caribe (Undco); Pilar Palomino, jefe de Equipo de la Oficina Coordinadora Residente; Anyolí Sanabia, representante Adjunta de Unicef; Miguel Román, coordinador de Programas de la OIM; y la directora de Derechos Humanos del Mirex, Neyra Paulino Estévez.

Junto a Lee Ballester estuvieron, el general de brigada piloto Juan Carlos Vicente Pérez, director de Inteligencia Migratoria; el coronel Manuel A. Carrasco Guerrero, ERD., director de Control Migratorio; Laura Mariñez, directora de Extranjería; la teniente coronel médico Geneeve Chahede, ERD., encargada del Cuerpo Médico, y el coronel Celi Núñez, ERD., encargado del Centro de Haina.