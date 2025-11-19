Trasladan a los primeros internos de la cárcel de La Victoria hacia Las Parras

Internos de la cárcel de La Victoria se disponen a abordar un autobús que los llevará al nuevo recinto de Las Parras ubicado en el municipio de Guerra. ( FUENTE EXTERNA )

Este miércoles fueron trasladados los primeros 300 internos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, dijo que el "histórico traslado" debe ser un motivo de celebración, por la dignidad de las personas que podrán cumplir sus penas en condiciones más adecuadas.

Santana dijo que en esta primera etapa se podrán alojar unos 2,400 internos en dos cuadrantes habilitados por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived).

"Luego de este grupo de 300 vendrán 300 más hasta completar la primera fase", explicó el funcionario, que supervisó el protocolo de traslado.

La entrega formal de esta primera de Las Parras se hará el próximo sábado 22 de noviembre de 2025, informó el Mived.

Seleccionados por un equipo multidisciplinario

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó mediante nota de prensa que los privados de libertad que están ingresando a Las Parras "fueron seleccionados por un equipo multidisciplinario que tomó en cuenta sus condiciones legales, le hizo una revisión al tema de su conducta, sus habilidades y destrezas".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/ccr-las-parras008-1-f27d2a92.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/ccr-las-parras008-1-f27d2a92.jpg Esta primera etapa albergará a 2,400 internos. (FUENTE EXTERNA)

Roberto Santana Sánchez recordó que La Victoria, que se construyó en 1952, se pensó entonces para 1,700 privados de libertad y ha llegado a albergar a 9,300 internos.

"Con este paso se inicia el cierre definitivo de la cárcel de La Victoria, que a través de los años se ha constituido en una vergüenza de la sociedad dominicana y del sistema democrático", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-19-at-195116da99af52-44566772.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-19-at-195116da99af52-44566772.jpg El titular de la Dirección General de Prisiones, Roberto Santana. (FUENTE EXTERNA)

Dijo que, aunque en los últimos 39 años el país ha tratado de sustituirla por otros recintos, "no fue sino hasta ahora que se puede empezar a concretar este proceso del que todo el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso y, a la vez, vigilante de que en el futuro no se repita otra experiencia como la que hemos vivido con La Victoria".

Santana Sánchez agradeció el apoyo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso y Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/ccr-las-parras003-adcace6d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/ccr-las-parras003-adcace6d.jpg Califican como histórico este paso de la Dirección General de Prisiones. (FUENTE EXTERNA)

Indicó que los internos trasladados a partir de hoy desde La Victoria a Las Parras, con el apoyo de diversas agencias gubernamentales, han sido evaluados por un equipo multidisciplinario que mantiene una comunicación constante con los responsables del Primer Catastro Penitenciario que desarrolla la gestión de la procuradora Reynoso con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).