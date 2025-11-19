El Laboratorio de Análisis y Control Aduanero llevará el nombre de Orlando Jorge Mera

Fachada del laboratorio de Análisis y Control Aduanero, que ahora pasará a llamarse laboratorio Orlando Jorge Mera. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) oficializó ayer martes el cambio de nombre del Laboratorio de Análisis y Control Aduanero, que a partir de ahora será conocido como Laboratorio Orlando Jorge Mera , en honor al fallecido jurista y servidor público.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, quien encabezó el acto, resaltó que fue el propio Jorge Mera quien le motivó a estudiar la importancia del laboratorio dentro de la institución, una infraestructura técnica que constituye "uno de los pilares silenciosos de la economía dominicana" por su rol en garantizar la integridad de las operaciones comerciales del país.

La institución informó a través de una nota de prensa que, la medida busca perpetuar la memoria de un hombre cuya vida estuvo marcada por la defensa del Estado de Derecho, la ética pública y la protección del medio ambiente.

En ese sentido, Sanz Lovatón subrayó que dar el nombre de Orlando Jorge Mera a este laboratorio "no solo honra a un servidor público íntegro, técnico y profundamente comprometido con el país, sino que invita a las nuevas generaciones a conocer su vida y su legado".

El hijo del fallecido, Orlando Jorge Villegas, señaló que las grandes edificaciones llevan los nombres de quienes han dejado huella imborrable en la historia.

"Hoy se escribe memoria institucional; hoy se honra a uno de los grandes hombres de esta nación", expresó. Agradeció a Sanz Lovatón por el gesto, destacando su cercanía con la familia y el significado profundo de preservar el legado de su padre en un espacio que simboliza innovación, orden y resiliencia.

La ceremonia reunió a familiares y allegados de Jorge Mera, quienes recordaron su compromiso inquebrantable con la ética, la institucionalidad y la sostenibilidad ambiental. Un video con momentos significativos de su vida evocó lágrimas y aplausos, resaltando su firme defensa de los valores democráticos y del orden jurídico.

Orlando Jorge Mera, abogado, político y productor dominicano, se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta su asesinato en junio de 2022. El responsable, su amigo Fausto Miguel Cruz de la Mota, fue condenado por el hecho a 30 años de prisión y al pago de 50 millones de pesos como compensación a los familiares.

Un laboratorio al servicio del país

El Laboratorio de Análisis y Control Aduanero, ahora Laboratorio Orlando Jorge Mera, es una pieza crucial para el comercio y la industria nacional. Provee servicios especializados en análisis químicos, biológicos, microbiológicos, caracterización de sustancias, identificación de adulterantes en combustibles, estudios de metales, minerales y electrónica, entre otros.

Su misión es apoyar a exportadores, importadores y a todas las áreas técnicas de la DGA, consolidándose como uno de los laboratorios más avanzados de la región.