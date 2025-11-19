La Opret restablece operación en estación del Metro tras avería causada por obras

La Opret informó que la avería en la estación María Montez fue causada por vibraciones de las obras en la Línea 2C. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que la operación en la estación María Montez, ubicada en el Km 9 de la autopista Duarte y perteneciente a la línea 2 del metro, fue restablecida a las 9:37 de la mañana luego de ser afectada por una avería relacionada con la construcción de la línea 2C, que se ejecutan en la misma zona.

Jhael Isa, director de la Opret, manifestó que la avería de este miércoles no tiene que ver con una falla eléctrica ni que comprometa la seguridad del sistema.

"Primero, hubo una primera parada porque fue detectada la falla y en la segunda parada que tuvimos fue localizada la falla, que fue un falso contacto provocado por las vibraciones, por las obras que se están ejecutando en torno a la estación María Montez", indicó.

Dijo que la falla fue detectada en el centro de mando, que es el que controla las señales de todos los sistemas de seguridad del Metro de Santo Domingo.

Sostuvo que la paralización del sistema se hace con el único propósito de verificar que el sistema del metro está apto para el transporte de los pasajeros, "ya que no hubo ningún problema de seguridad como tal".

"En ese sentido, ya los técnicos hemos tomado las medidas de lugar para que el sistema fuera restablecido. El sistema va a continuar con operación normal y monitoreado. Este tipo de actividades no son comunes, son provocadas por las obras que se están ejecutando en el entorno", destacó.

Al ser cuestionado sobre qué medidas tomaría la Opret para evitar que vuelva a ocurrir una situación como la de la mañana de este miércoles, el funcionario dijo que están haciendo un plan de mantenimiento preventivo correctivo.

También indicó que están coordinando las actividades que tienen que ver con las obras y los horarios de operación para que no coincidan.

"Como parte del plan de mantenimiento, hay algo que se llama mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo. El preventivo es para prevenir, pero el predictivo es para predecir cualquier falla. Eso va a ser parte del plan que estamos implementando", agregó.

Movilización

Sobre la movilización de los pasajeros, el funcionario dijo que la Opret pudo coordinar con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y también con el operador Conatra del corredor Núñez de Cáceres para que tuviera autobuses disponibles hasta la Pedro Francisco Bonó, que es la estación que de la Núñez de Cáceres.

"El tiempo de falla, la primera parada fue de 33 minutos y la segunda parada, que fue ahora, fue de alrededor de 20 minutos aproximadamente y no fue tan necesario el servicio, pero estaba disponible", agregó.