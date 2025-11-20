Gobierno realiza asamblea provincial en Higüey para buscar soluciones integrales

Daysi De Óleo, gobernadora provincial de La Altagracia, encabezó la asamblea con los comunitarios. ( FUENTE EXTERNA )

Diversas instituciones del Estado se reunieron este miércoles con líderes comunitarios, empresariales y organizaciones civiles durante una asamblea provincial desarrollada como parte del programa "El Gobierno Contigo", iniciativa dispuesta por el presidente Luis Abinader para dar seguimiento directo a las problemáticas que afectan a las comunidades.

El encuentro, celebrado en el multiuso Leo Tavárez, reunió a funcionarios nacionales, autoridades locales y representantes de sectores productivos, comunitarios y religiosos de la provincia.

La asamblea estuvo encabezada a nivel local por la gobernadora provincial Daysi De Óleo, quien destacó que el presidente Abinader ha instruido brindar atención prioritaria y permanente a los problemas que afectan a La Altagracia.

"El presidente ha dispuesto que estemos aquí escuchando cada necesidad. La Gobernación está abierta para caminar junto a ustedes y garantizar que las soluciones lleguen. Trabajaremos sin banderas políticas, unidos por una mejor provincia", expresó De Óleo.

La actividad también contó con la participación de la alcaldesa de Higüey, Karen Magdalena Aristy (Karina).

Presidente Abinader visitará Higüey el sábado

Durante la actividad, Robert Polanco, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), y conductor de la sesión, anunció que el presidente Abinader visitará Higüey el próximo sábado, adelantando la segunda fase del proceso debido a la prioridad que el Gobierno ha otorgado a La Altagracia.

Polanco explicó que el programa opera bajo una metodología participativa en la que los comunitarios exponen sus necesidades, las cuales se sistematizan en una matriz de soluciones que luego se presenta al mandatario.

Tras su validación, cada institución ejecuta un plan de trabajo con plazos definidos y sin abandonar el territorio hasta completar al menos el 80 % de las intervenciones priorizadas.

Comunitarios presentan demandas claves

Durante la jornada, representantes de distintos sectores plantearon sus principales inquietudes y necesidades:

Infraestructura y agua potable:

Cirio Castillo Valdés, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias, pidió establecer fechas concretas para intervenciones en acueductos, alcantarillado y mejoras urbanas, además de fortalecer la capacidad municipal ante los cambios que producirá la Ley de Ordenamiento Territorial.

Carreteras, electricidad y servicios básicos:

Julio César Cedano, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, expresó preocupación por el deterioro de las carreteras, problemas en acueductos, deficiencias eléctricas y retos en educación, salud, seguridad y energía.

Caminos vecinales y producción ganadera:

Representantes del sector ganadero solicitaron la intervención de vías productivas fundamentales para el transporte de leche y otros bienes agropecuarios.

Los participantes coincidieron en que esta es una de las pocas ocasiones en que tantas instituciones estatales se reúnen en la provincia de forma simultánea, destacando el interés del presidente Abinader en garantizar respuestas duraderas.

Compromiso del Gobierno

Las autoridades informaron que todas las demandas serán canalizadas directamente al presidente Abinader y que ninguna institución podrá retirarse del territorio sin completar las intervenciones priorizadas.

La gobernadora De Óleo reiteró que la Gobernación será el canal oficial de articulación para asegurar el cumplimiento de las soluciones, enfatizando que La Altagracia recibe un acompañamiento especial por instrucciones directas del mandatario.

Instituciones participantes

Cabe destacar que, que el evento contó con la participación de Luz Estrella, directora de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfy Rojas.

Entre las entidades presentes estuvieron Propeep, Operaciones de la Presidencia, Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, INAVI, INAIPI, Alcaldía de Higüey, Infraestructura Escolar, MIVED, Ministerio de Turismo, INAPA, Servicio Nacional de Salud, Súperate, Ministerio de Educación, Desarrollo Comunitario, Edeeste, Obras Públicas, Conadis, entre otras.