Comerciantes haitianos amenazan con cerrar frontera en Dajabón por supuestos cobros de Aduanas

Comerciantes haitianos en el paso fronterizo de Dajabón. ( ARCHIVO )

Comerciantes haitianos advirtieron este jueves que podrían cerrar el paso fronterizo por Dajabón este lunes, en protesta por lo que califican como cobros excesivos en Aduanas.

Según denunciaron, los impuestos aplicados a productos básicos han aumentado de manera desproporcionada, lo que ha generado una fuerte presión económica sobre pequeños comerciantes y compradores que dependen del mercado binacional para subsistir.

Noel Thimothe, presidente de la Asociación de Compradores de Frutos Menores de Haití, aseguró que el colector de Aduanas en Dajabón "está abusando del pueblo haitiano y de la gente pobre que vive del día a día".

Señaló que por productos como jugos, hielo y agua se les estaría cobrando hasta 500 pesos, una situación que calificó de insostenible.

¿Qué impacto tendría el cierre del paso fronterizo?

A esta protesta se estarían sumando conductores de motocicletas de tres ruedas y, eventualmente, transportistas de camiones, lo que podría afectar aún más el flujo de mercancías y pasajeros.

Ante la posibilidad de un cierre, comerciantes dominicanos instaron a retomar el diálogo y evaluar las demandas de sus pares haitianos, con el fin de garantizar la operatividad del mercado binacional y evitar un mayor impacto económico en la zona.