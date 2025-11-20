El otro lado de la violencia: mujeres señaladas por matar a sus parejas

Aunque los feminicidios son el rostro más frecuente de la violencia intrafamiliar en República Dominicana, en los últimos meses se ha hecho visible un fenómeno menos estudiado, pero en crecimiento. Se trata de cuando la persona señalada como responsable de la muerte de su pareja o expareja es una mujer.

Entre arrestos recientes, audiencias y sentencias ya firmes, los expedientes en los que se documentan muertes de hombres a manos de mujeres evidencian patrones que se repiten como discusiones domésticas, relaciones tensas, celos, el uso de armas blancas o, en casos más extremos, ataques con gasolina.

El caso más reciente ocurrió el 13 de noviembre en Sosúa, Puerto Plata, donde una mujer fue detenida tras propinar una estocada en el pecho a su expareja, Jonathan Martínez, de 34 años, quien falleció en el acto.

Unos días antes, el 8 de noviembre, en el sector Villa Cerro de Higüey, fue apresada otra fémina identificada como Yordania Rijo Lague, señalada como responsable de la muerte de su pareja, Bryand Montero Cedano. El informe preliminar indica que ambos iniciaron una discusión cuando la víctima llegó a la vivienda en estado de embriaguez.

En septiembre, Nahidelys Montes de la Cruz fue sometida a investigación luego de quitarle la vida a su pareja al propinarle una estocada en el tórax durante una discusión ocurrida en el sector Palmarejo Villa Linda de Pantoja, municipio Los Alcarrizos.

Dicen querella no fue recibida

Familiares del joven exigieron justicia y aseguraron que la mujer mantenía una conducta conflictiva, marcada por episodios de celos y violencia. También denunciaron que, al intentar presentar una querella ante las autoridades locales, esta no fue recibida porque la madre de la víctima no contaba con representación legal.

La cronología de los casos también incluye lo ocurrido el 8 de junio en el sector Getsemaní de San Francisco de Macorís, donde Jorge Rodríguez, de 35 años, falleció tras recibir una herida de arma blanca a manos presuntamente de su pareja, Lisbeth Jiménez García, de 26 años, quien fue arrestada.

Ese mismo mes, siete días antes, en el municipio de Sabana de la Mar provincia Hato Mayor, fue detenida Ángela María Collin Tejeda, conocida como "Johanna", acusada de haber causado la muerte de su cónyuge, Sebastián Johnson Núñez, de 29 años, quien falleció a causa de una herida penetrante en el tórax.

Condenas severas a las homicidas

A la par de estos hechos aún en investigación, en los tribunales se han dictado condenas severas por homicidios cometidos por mujeres contra hombres.

En febrero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Mairelys Francheska Guzmán por quemar a su pareja, Alejandro Valera Rodríguez, durante una discusión ocurrida en marzo de 2024.

El expediente detalla un historial de tensiones, amenazas enviadas por WhatsApp y destrucción de dispositivos electrónicos pertenecientes a la víctima.

En julio, el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso una condena de 20 años a Amancia Castillo Mota por matar de varias estocadas a Franklin Alexander Guzmán en un hecho registrado en Boca Chica. Aunque el incidente ocurrió en 2023, el proceso judicial concluyó este año con una sentencia firme.

Si bien estos casos representan una proporción muy pequeña frente al universo de violencia de pareja —donde la mayoría de las víctimas son mujeres— la cercanía temporal de estos sucesos, sumada a la severidad de algunas condenas, ha despertado debate sobre las dinámicas de violencia dentro de las relaciones afectivas, especialmente cuando los hechos ocurren en contextos de tensión acumulada o con episodios previos de agresividad mutua.