Menores de edad

Apresan a menor que habría matado a joven de 18 años por una deuda de 3,000 pesos en SFM

El adolescente de 17 años es acusado de propinar una estocada a Stacy Emmanuel Núñez

Apresan a menor que habría matado a joven de 18 años por una deuda de 3,000 pesos en SFM
El imputado será presentado ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para el conocimiento de medidas de coerción. (FUENTE EXTERNA)

La Policía apresó a un adolescente de 17 años señalado como el presunto autor de la muerte de un joven de 18, en un hecho ocurrido el pasado martes 18 de noviembre en el sector Vista Al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Por razones legales, las autoridades omitieron la identidad del menor.

El adolescente es acusado de propinar una estocada a Stacy Emmanuel Núñez, de 18 años, quien falleció a causa de la herida provocada con arma blanca.

De acuerdo con los informes preliminares, el incidente se produjo durante una acalorada discusión por el cobro de una deuda que el menor tenía con la víctima.

En medio del altercado, el adolescente habría atacado a Núñez y luego emprendió la huida, aunque posteriormente fue localizado y detenido.

Tras el hecho, familiares de la víctima cuestionaron el régimen de sanciones para menores de edad, alegando que en casos de homicidio deberían recibir penas similares a las de un adulto.

Se espera que en los próximos días el menor sea presentado ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para el conocimiento de medidas de coerción.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.