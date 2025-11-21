×
Imputados por muerte de mujer en centro de diversión de Santiago siguen hospitalizados

Los sospechosos resultaron heridos de bala en medio del atraco

Imputados por muerte de mujer en centro de diversión de Santiago siguen hospitalizados
Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez están ingresados en el hospital José María Cabral y Báez tras resultar heridos de bala la noche del hecho.

Dos de los implicados en la muerte de Jennifer Rodríguez de González, ocurrida durante un asalto en un centro de diversión de Santiago, permanecen hospitalizados, lo que impidió que el tribunal conociera la medida de coerción.

Se trata de Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, quienes están ingresados en el hospital José María Cabral y Báez tras resultar heridos de bala la noche del hecho, ocurrido en la Plaza Hermanos Gómez Díaz, en la avenida Hispanoamericana. 

En el asalto, Rodríguez de González murió tras ser impactada por una bala en la cabeza.

Los presuntos asaltantes fueron baleados por un teniente coronel de la Policía Nacional, quien estaba fuera de servicio y se encontraba en el lugar. El oficial, cuyo nombre aún no ha sido divulgado, también resultó herido, al igual que otra persona que estaba en el establecimiento.

Reprograman audiencia

Debido al estado de salud de los imputados, el Tribunal de Atención Permanente reprogramó la audiencia para el jueves 27 de noviembre.

Por el caso también es imputado Jhonattan Paulino Rodríguez, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de una banda dedicada a asaltar personas que portan cadenas de oro.

Las autoridades afirman que esta red habría cometido al menos dos homicidios con el mismo modus operandi, entre ellos la muerte a tiros del exagente de la Policía Joel Donatilio Torres Pichardo.

