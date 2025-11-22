Abinader anuncia soluciones a largo plazo para Higüey

Según los datos ofrecidos, la capacidad instalada de transformadores en Higüey ya pasó de 79 a 146 unidades, con la meta de alcanzar 240 en 2028. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader anunció este sábado una batería de intervenciones estructurales para enfrentar los históricos déficits de alcantarillado, agua potable y servicio eléctrico en Higüey, durante un encuentro con representantes comunitarios celebrado en el polideportivo Leo Tavárez.

El mandatario definió el crecimiento de la provincia como "sin precedentes" y reconoció que el ritmo de expansión poblacional ha generado un desbalance marcado entre la demanda ciudadana y la capacidad de los servicios públicos.

Acompañado del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, Abinader confirmó que en diciembre será lanzada la licitación del sistema de alcantarillado sanitario de Higüey, con una inversión estimada de US$124 millones, que incluirá más de 200 kilómetros de tuberías y una nueva planta de tratamiento.

¿Qué intervenciones estructurales anunció el presidente para Higüey?

Arnaud adelantó además que este noviembre iniciará la licitación del Acueducto del Cerro, cuya ejecución comenzaría en 2026 y permitirá independizar 36 barrios del acueducto principal para mejorar la distribución de agua potable.

En paralelo, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el financiamiento del alcantarillado y el acueducto de Verón, previsto para arrancar a mediados de 2026.

En materia energética, Abinader precisó que se reforzarán las inversiones en líneas, transformadores y subestaciones para elevar la estabilidad del servicio.

Según los datos ofrecidos, la capacidad instalada de transformadores en Higüey ya pasó de 79 a 146 unidades, con la meta de alcanzar 240 en 2028.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de diseñar planes de emergencia para agua y electricidad, orientados a garantizar respuestas oportunas ante interrupciones.

¿Qué avances y proyectos se prevén en infraestructura y servicios públicos?

Las soluciones anunciadas no se limitaron a servicios básicos. Para Educación, el Gobierno prevé entregar más de 230 aulas nuevas y remozadas para 2026.

En Salud, se ratificó que el Hospital de Verón será finalizado en junio de 2026. En infraestructura vial, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que la Circunvalación La Otra Banda será entregada en 14 meses y que los muros de gaviones completados ya están mitigando inundaciones en comunidades cercanas. También continúan los programas de asfaltado, bacheo y la recuperación de la carretera del Coral.

El mandatario abordó además las necesidades en deporte y cultura, ordenando el levantamiento de canchas y espacios públicos para uso comunitario.

¿Cómo se están atendiendo las necesidades sociales y comunitarias en Higüey?

Recordó que avanza la construcción de una nueva cárcel y la conclusión del mercado municipal. Durante el diálogo con las comunidades, los residentes solicitaron también reparación de viviendas, un nuevo Cuerpo de Bomberos, salones multiuso, autobuses para deportistas y pastores, una Plaza de la Cultura, un centro oncológico y espacios educativos para niños con discapacidad.

Previo al encuentro, Abinader supervisó los trabajos de asfaltado en el sector Los Morales, donde el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía ejecutan una intervención valorada en RD$150 millones, que abarca 10.23 kilómetros de calles, con aceras y contenes incluidos para mejorar la movilidad y el entorno urbano.

También visitó el Liceo Juan Pablo Duarte, donde participó en la Jornada de Inclusión Social organizada por Propeep. Allí exhortó a los residentes a acudir a las instituciones participantes y aprovechar los servicios disponibles de forma continua: "Primero Tú significa que estas oficinas no vienen solo por hoy, sino que están para atender a la gente siempre".