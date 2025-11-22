Afectados del accidente en Valverde fueron curados y entregados a Migración

Los nacionales haitianos lesionados en un accidente en Valverde fueron atendidos en centros de salud y posteriormente entregados a Migración. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

Los nacionales haitianos que resultaron lesionados en un accidente ocurrido la noche de ayer, viernes, en la comunidad El Maizal, provincia Valverde, fueron atendidos en centros de salud y posteriormente entregados a la Dirección General de Migración, según verificó Diario Libre durante un recorrido por los hospitales de la demarcación.

En el Hospital Municipal Julio Moronta, de Laguna Salada, se recibió a parte de las personas que resultaron heridas cuando la minivan en la que los transportaban cayó en un río bajo un puente y se incendió.

El personal informó que fueron curados y luego entregados a Migración, sin ofrecer detalles sobre su condición clínica.

La mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Noroeste Luis L. Bogaert, en el municipio Mao.

En ese centro, el personal de emergencia confirmó que los pacientes recibidos —sin precisar cantidades— fueron estabilizados y colocados bajo custodia de Migración.

Hasta el momento, la Dirección General de Migración no ha emitido una comunicación oficial sobre el proceso seguido con los afectados.

Tampoco se ha confirmado si el conductor de la minivan figura entre los lesionados ni si habría sido entregado a las autoridades en calidad de detenido.

23 heridos

El accidente dejó 23 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, todas de presunto estatus migratorio irregular.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si este hecho guarda relación con rutas utilizadas para el transporte clandestino de migrantes en la zona.

Un residente de El Maizal, identificado como Juan, describió la situación como recurrente en la comunidad.

"Lo que pasa es que algunos se ponen a cargar haitianos para ganarse un peso, y por ese peso hasta pierden la vida. Yo los vi cuando cayeron ahí. Ahora mismo, el que se mete a cargar haitianos es peor que la droga. No pueden seguir con ese método de transportar haitianos", afirmó.