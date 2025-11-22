Quisieron celebrar el cumpleaños 90 del abuelo y terminaron estafados por más de US$20,000

Familia de alrededor de 30 personas denuncia haber sido estafada por más 20,000 dólares por agencia de viaje. ( FUENTE EXTERNA )

Con el anhelo de celebrar el cumpleaños 90 del abuelo Ercilio, la familia Fenton-Claxton contrató una agencia de viajes para reservar una estadía en un hotel de Punta Cana. No fue sino hasta su llegada al hotel cuando se dieron cuenta de que habían perdido alrededor de 20,000 dólares.

La familia, compuesta por cerca de 30 personas, denunció este sábado que fue estafada por el equivalente a 1,280,000 pesos dominicanos tras contratar un paquete turístico con la empresa Gozo Travels.

El grupo arribó al hotel Serenade Punta Cana con la expectativa de iniciar el festejo, pero el establecimiento les informó que no existía ninguna reserva a su nombre. Aseguran que habían pagado la estadía completa a través de la referida compañía y una mujer identificada como Heidy Candelario Martínez.

Yaniris Suriel, integrante de la familia, explicó que el viaje fue planificado con varios meses de antelación y que decidieron contratar los servicios de Candelario Martínez por recomendación de "una amiga de un familiar". En su caso particular, afirmó haber perdido 2,000 dólares.

Indicó que cada grupo familiar realizó pagos individuales, mediante depósitos a cuentas personales y a nombre de la empresa. Suriel presentó a Diario Libre decenas de comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Candelario Martínez, que respaldan su versión.

La sorpresa vino al llegar al resort. "A ella se le depositó su dinero a las cuentas que nos pasó y cuando llegamos al hotel se encuentra la sorpresa... El hotel dice que no hay reservación alguna, o sea nadie de los 30 estaba", relató.

Los perjuicios económicos superan el monto de la reserva, ya que la mayoría de los familiares tuvo que desplazarse hacia el país desde Estados Unidos y México.

El grupo pasó varias horas en el lobby sin una solución inmediata, dado que la reserva nunca fue tramitada ante el establecimiento. Aseguran que intentaron contactar a la supuesta agente de viajes por teléfono y correo electrónico, sin obtener respuesta.

Sin respuesta

Este medio también intentó comunicarse con Heidy Candelario Martínez mediante los datos de contacto que figuran en las cotizaciones de la agencia Gozo Travels, sin recibir respuesta hasta el cierre de esta edición.

El dominio web registrado a nombre de Gozo Travels no está disponible, y la agencia no cuenta con presencia en redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/22/resort-2-f9e39781.png Heidy Candelario Martínez. (FUENTE EXTERNA)

Al consultar el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la empresa, se verificó que está suspendido ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y que el nombre de la razón social es Ozo Travels & Transp SRL.

Se constató además que no cuenta con el Registro Nacional Turístico del Ministerio de Turismo requerido para operar como agencia de viajes.

Los afectados informaron que planean presentar una querella formal ante la Procuraduría General de la República. Mientras tanto, realizaron un reporte preliminar ante el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

Defraudados

Suriel expresó el sentimiento general del grupo: "Es muy triste que pasen estas cosas. Mucha gente vino del extranjero... Uno baja la guardia porque viene de una referencia familiar".

El viaje, que tenía como propósito reunir a la familia para celebrar los 90 años de Ercilio Claxton, concluyó con pérdidas económicas y la posibilidad de enfrentar un proceso legal para buscar justicia por un perjuicio de miles de dólares.

La joven instó a la población a verificar siempre la legalidad de las agencias de viajes antes de contratar sus servicios. Recomendó confirmar el registro oficial en las entidades correspondientes y validar cada reserva directamente con los hoteles.

Leer más Familia Rosario designa al condenado por estafa Jhonny Portorreal como su representante legal