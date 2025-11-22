Al menos 23 heridos en accidente de minibús que cayó al río y se incendio en Valverde

Minivan Honda que se accidentó la noche del 21 de noviembre de 2025 en El Maizal, Valverde. El accidente dejó al menos 23 heridos y se investiga por presunto tráfico de migrantes. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Un minibús en el que viajaban ciudadanos haitianos en presunto estatus migratorio irregular se accidentó alrededor de las 11:00 de la noche de este viernes 21 de noviembre, al perder el control, caer a un canal de riego e incendiarse, dejando un saldo de 23 personas afectadas en la comunidad de El Maizal, provincia Valverde.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 coordinó la asistencia y el traslado de los heridos. Según versiones extraoficiales, en el vehículo se desplazaban unas 25 personas, entre ellas varios menores de edad.

Los 23 afectados recibieron atención prehospitalaria, fueron estabilizados y trasladados a distintos centros de salud. Entre los heridos se contaron cuatro menores, tres mujeres y dieciséis hombres, todos evaluados por el personal de emergencia.

Para atender la situación se movilizaron 18 unidades de respuesta, incluyendo ambulancias, cuerpos de seguridad y bomberos. Estos últimos extinguieron el fuego y aseguraron el área, mientras que los organismos de orden público gestionaron el tránsito y protegieron la escena para facilitar las labores de rescate y evacuación.

Información preliminar

Minivan Honda que se accidentó la noche del 21 de noviembre de 2025 en El Maizal, Valverde. El accidente dejó al menos 23 heridos y se investiga por presunto tráfico de migrantes. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Las informaciones preliminares indican que los ocupantes serían ciudadanos haitianos en situación irregular, una hipótesis que aún está bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

A pesar de los puntos de control militar, la zona ha sido identificada como parte de una ruta utilizada por redes dedicadas al tráfico de migrantes haitianos hacia otras regiones del país.

En esta misma área se han registrado tragedias similares en años recientes, vinculadas al uso de vehículos clandestinos, sobrecargados y sin condiciones mínimas de seguridad.

Las autoridades investigan si el accidente de este viernes guarda relación con dichas actividades.

Más casos

En la provincia Valverde existen antecedentes de este tipo. En agosto de 2023, en el municipio de Esperanza, un vehículo que transportaba ciudadanos haitianos en presunto estatus irregular cayó a un canal de riego, causando la muerte de trece personas, incluidos dos menores.

Ese hecho reveló una ruta activa de tráfico de migrantes en la zona y motivó la apertura de procesos judiciales contra los responsables.

