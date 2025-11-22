Desmantelan estructura que robaba vehículos para venderlos por piezas en el Distrito Nacional

Oficiales de la Policía Nacional, junto a varios objetos decomisados en los operativos para desmantelar una red de robo de piezas de vehículos este 22 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Una estructura delictiva dedicada al robo y venta de retrovisores y otras piezas de vehículos, fue desmantelada durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en los sectores de Villa Juana, Villa Consuelo y Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la organización estaba tan extendida que varios de sus puntos de venta operaban a plena vista, instalados en aceras y esquinas como parte del entorno urbano, pese a tratarse de piezas substraídas ilegalmente.

Como resultado de las detenciones, se ocuparon decenas de retrovisores, herramientas y otros accesorios presuntamente utilizados para despojar a conductores en distintos sectores del Gran Santo Domingo.

La Policía Nacional informó que mantiene activos los operativos para localizar a otros presuntos miembros de la red, y reiteró su compromiso con la persecución de estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos y sus componentes.

Arrestos

En el sector de Cristo Rey fue arrestado Deanyelo Mejía, de 18 años, quien, según la Policía Nacional, admitió su implicación y señaló a su compañero Yorki José Rondón, de 26 años, quien fue detenido posteriormente en Capotillo, en posesión de herramientas usadas para desmontar retrovisores en pocos segundos.

La investigación condujo además a la detención de Joan Ángel Nina, de 41 años, sorprendido con piezas y utensilios vinculados al robo. Asimismo, fue capturado Wascar Vladimir García Ramírez, de 42 años, en Villa Juana, donde operaba un centro de acopio de retrovisores sustraídos.

Objetos decomisados por la Policía Nacional en los operativos para desmantelar una red de robo de vehículos este 22 de noviembre de 2025.

En otro operativo en Cristo Rey fue detenido Starling Mercado Belliard, de 33 años, quien tenía en su poder una gran cantidad de accesorios automotrices.

Los operativos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), a través de su Departamento Operativo II, fueron encabezados por el segundo teniente Constanza, en coordinación con los sargentos Vargas Díaz y Reinoso Diógenes.

El robo de vehículos: delito frecuente

La Policía Nacional ha registrado el robo de casi 35,000 vehículos entre 2017 y 2024. Esta cifra comprende unidades de dos y cuatro ruedas. De 34,902 vehículos robados, los de dos ruedas son la mayoría: 30,851.

De acuerdo con el portal de Datos Abiertos, el rango más frecuente para el robo de vehículo de cuatro ruedas, es entre las 12 de la medianoche y las 12 del mediodía. Dentro de este lapso de 12 horas se robaron 2,491 en este período.

