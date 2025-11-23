Alcalde de Navarrete cree atentado a su vivienda no está vinculado a desalojo en sector 27 de Febrero

El alcalde de Villa Bisonó (Navarrete), Noel Peralta, afirmó este domingo que el atentado a tiros contra su residencia no está vinculado con el desalojo realizado días atrás en el sector 27 de Febrero, en la comunidad de Los Girasoles, y desmintió así los rumores que relacionaban ese hecho con el atentado.

Durante la rueda de prensa junto a su esposa, la regidora Arelys Cabrera; Peralta aclaró que no tuvo participación en ese proceso y explicó que se trató de una acción privada.

"No sabíamos que se iba a realizar un desalojo. Eso fue algo particular, no fue del gobierno ni del ayuntamiento. Un dueño de terreno reclamó lo que le pertenece. No estamos de acuerdo con los desalojos, pero tampoco con las invasiones", señaló.

La gobernadora de Santiago y presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, también participó en el encuentro y confirmó que el desalojo fue ejecutado por orden de la abogada del Estado, tras una sentencia que favoreció al propietario del terreno ocupado.

"Ese dueño ejerció un derecho que la ley le otorgó. Eso no vino de aquí ni de nadie en particular. Quiero aclararlo para que no andemos buscando culpables", sostuvo.

Estaba fuera de la ciudad durante el ataque

Dijo que al momento del ataque se encontraba fuera de la ciudad, participando en una actividad de la Liga Municipal Dominicana y Fedomu, mientras su familia dormía en la vivienda.

Según explicó, uno de los disparos impactó la ventana de la habitación y pasó a escasos centímetros de la almohada donde descansaban sus parientes.

"Fue un momento muy desagradable. Dios fue quien le dio la fuerza a mi familia. Uno de los tiros pasó por la ventana, dio en el techo y cayó al lado de la cama donde estaba mi nieto", expresó.

El alcalde reiteró que desconoce los motivos del atentado y afirmó que confía plenamente en que la Policía Nacional y el Ministerio Público determinarán quiénes fueron los responsables.

"Reitero mi confianza en la Policía, en la Fiscalía y en Dios, para que este hecho sea aclarado. No podemos dormir en los laureles, pero no tenemos miedo. Navarrete nos eligió por cuatro años y vamos a seguir trabajando", indicó.

También enfatizó que él y su familia nunca han tenido conflictos personales. "Todo el que me conoce sabe que jamás hemos tenido problemas. Somos gente de trabajo y deporte. Si mi vida cuesta trabajar por Navarrete, así lo haré", dijo.

Investigarán el caso

La gobernadora afirmó que el Gobierno acompañará las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

"Vamos a buscar quién o quiénes hicieron esto, y no solo los que actuaron, sino las cabezas que estén detrás. Ya la policía dará los resultados finales en su momento", agregó.

En cuanto a los avances del caso, una fuente policial informó a Diario Libre que las investigaciones están "bien avanzadas" y que al menos una persona permanece detenida para fines de investigación, aunque no se ofrecieron más detalles.

Las autoridades continúan levantando evidencias, incluyendo casquillos y videos de cámaras de seguridad, para establecer las circunstancias y responsables del atentado.



