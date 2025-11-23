Ministerio Público y DNCD buscan a un serbio y tres dominicanos por presunta red de narcotráfico

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra contra cuatro hombres vinculados a una supuesta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante un operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

De acuerdo a una nota de prensa, las autoridades identificaron a los prófugos como el serbio Marco Popovic y los dominicanos Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel), José Francisco Sabino Castillo (Sabino) y Francisco Colon Natera (Kelito), quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones que pesan en su contra.

El Ministerio Público y la DNCD solicitaron la colaboración de los ciudadanos que, siguiendo los protocolos de anonimato y confidencialidad establecidos para estos casos, puedan colaborar con cualquier información que permita localizar a los fugitivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/g6dwsdwwqaardw-3e542490.jpg Marco Popovic. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/g6dwsbtxmaebjs3-cd4771d2.jpg Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel). (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/g6dwsbnwqaalwzh-51e0f8dc.jpg José Francisco Sabino Castillo (Sabino). (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/g6dwsoxxkaad6cj-2c059348.jpg Francisco Colon Natera (Kelito). (FUENTE EXTERNA)

Estructura criminal

Indican que el grupo forma parte de una estructura criminal de la que ya se capturó una parte, como resultado de varios meses de investigación y seguimiento que permitieron la ocupación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado en el Puerto Multimodal Caucedo, el pasado 7 de noviembre.

Señala que en principio, dentro de esta operación fueron detenidas 16 personas, durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

Te puede interesar Un año de prisión preventiva para tres acusados de integrar red de narcotráfico internacional