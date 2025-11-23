×
red de lavado de activos del narcotráfico
red de lavado de activos del narcotráfico

Ministerio Público y DNCD buscan a un serbio y tres dominicanos por presunta red de narcotráfico

La supuesta red fue desmantelada recientemente durante un operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís

    Expandir imagen
    Ministerio Público y DNCD buscan a un serbio y tres dominicanos por presunta red de narcotráfico
    Los cuatro prófugos. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra contra cuatro hombres vinculados a una supuesta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada recientemente durante un operativo que incluyó 36 allanamientos en el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

    De acuerdo a una nota de prensa, las autoridades identificaron a los prófugos como el serbio Marco Popovic y los dominicanos Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel), José Francisco Sabino Castillo (Sabino) y Francisco Colon Natera (Kelito), quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones que pesan en su contra.

    El Ministerio Público y la DNCD solicitaron la colaboración de los ciudadanos que, siguiendo los protocolos de anonimato y confidencialidad establecidos para estos casos, puedan colaborar con cualquier información que permita localizar a los fugitivos.

    Expandir imagen
    Marco Popovic.
    Marco Popovic. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel).
    Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel). (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    José Francisco Sabino Castillo (Sabino).
    José Francisco Sabino Castillo (Sabino). (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Francisco Colon Natera (Kelito).
    Francisco Colon Natera (Kelito). (FUENTE EXTERNA)

    Estructura criminal 

    Indican que el grupo forma parte de una estructura criminal de la que ya se capturó una parte, como resultado de varios meses de investigación y seguimiento que permitieron la ocupación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado en el Puerto Multimodal Caucedo, el pasado 7 de noviembre.

    Señala que en principio, dentro de esta operación fueron detenidas 16 personas, durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

