Cae otro por robo de medidores de Edesur y le dictan tres meses de prisión preventiva

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este domingo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Pablo Saturnino Matías Sosa, quien se convierte en el cuarto imputado al que en menos de un mes le dictan esa medida de coerción por la presunta sustracción de medidores eléctricos, propiedad de Edesur Dominicana.

Conforme a una nota de prensa, el tribunal dispuso que la medida de coerción sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres (CCR).

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como evidencia un acta donde constan los elementos e instrumentos ocupados al imputado el día veintiuno (21) del mes en curso, como parte de las diligencias de investigación en curso.

¿Qué acciones ha tomado Edesur?

Desde el 20 de octubre, son cuatro los imputados que han sido enviados a prisión por la imputación de alegada sustracción de medidores propiedad de Edesur.

La empresa distribuidora de electricidad, de acuerdo a la nota, reitera su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en el marco de los procesos judiciales que procuran la protección de los bienes públicos y la seguridad del sistema eléctrico nacional, así como la debida sanción, con estricto apego a la ley.

