DNCD arresta a dos hombres con maleta llena de ropa empapada de presunta cocaína
Los detenidos fueron interceptados en un vehículo en el sector Los Trinitarios, Santo Domingo Este
Ocuparon 39 prendas de vestir cargadas con la sustancia
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este domingo que sus agentes y miembros del Ministerio Público, arrestaron a dos hombres y ocuparon una maleta, llena de prendas de vestir, impregnadas con presunta cocaína, durante un operativo de interdicción conjunta ejecutado en el municipio Santo Domingo Este.
La DNCD indicó que sus agentes antinarcóticos, coordinados por fiscales, luego de recibir informes de inteligencia, de que dos individuos pretendían realizar una transacción de presuntas sustancias narcóticas, montaron labores de vigilancia y seguimiento, para frustrar la operación.
Precisa que tras intervenir un vehículo, marca Kia, color negro, en la calle Juan Isidro Perez, del sector Los Trinitarios, se ocuparon dos maletas, una de ellas, con 39 prendas de vestir, "todas impregnadas con presunta cocaína".
"Entre las vestimentas, empapadas con la presunta droga, figuran pantalones, toallas, franelas, medias, boxers, abrigos y suéter", señala una nota de prensa de la DNCD.
Determinan si hay otros implicados
En el operativo se arrestaron a dos dominicanos, quienes fueron entregados a la jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas.
El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para determinar si hay otros implicados en el caso, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.
- Las prendas de vestir fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.