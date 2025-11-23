Ejército detiene yipeta con 16 haitianos en condición migratoria irregular en Santiago Rodríguez

Los haitianos eran trasladados en una Hyundai Santa Fe color gris. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron una jeepeta en la que eran transportados 16 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, durante labores de patrullaje preventivo en la provincia Santiago Rodríguez.

El vehículo, una Hyundai Santa Fe color gris, fue interceptado por los soldados, quienes al inspeccionarlo encontraron a nueve hombres, cinco mujeres y dos menores de edad.

Según el reporte militar, el conductor emprendió la huida al notar la presencia de las autoridades, dejando abandonada la jeepeta con los extranjeros a bordo.

Los ocupantes del vehículo, junto a la yipeta retenida, fueron trasladados a la Inspectoría del ERD en Santiago Rodríguez para ser entregados a las autoridades competentes y continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El Ejército informó que mantendrá estos operativos de forma permanente como parte de las acciones para reforzar la seguridad fronteriza y apoyar a las instituciones encargadas del control migratorio.