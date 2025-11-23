Con un llamado a conservar los valores familiares, la Arquidiócesis de Santo Domingo realizó este domingo la XIV versión de la caminata "Un Paso por mi Familia", en la que participaron cientos de católicos.

La actividad estuvo encabezada por el arzobispo coadjuntor, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, y decenas de sacerdotes de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la nueva diócesis Stella Maris.

Monseñor Morel Diplán dijo que la caminata es por la unidad familiar, tanto dominicana como de otros países que están afectados por diversas situaciones, como el caso de los que están en guerra.

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, no estuvo presente este año como era costumbre debido a que está en Roma, donde tenía previsto reunirse ayer.

Desarrolló la actividad

La marcha partió pasadas las 10:00 de la mañana desde la avenida George Washington esquina Máximo Gómez, donde hubo una presentación artística a cargo del cantautor Enrique Féliz.

Ancianos, niños, monjas en sillas de ruedas caminaron hasta el parque Eugenio María de Hostos escoltados por agentes de la Policía Nacional, municipales y los bomberos.

Con cánticos de alabanza, la gente caminó de manera organizada y con alegría el trayecto, algunos con letreros alusivos a las familias.

Al llegar al parque Eugenio María de Hostos, fue concelebrada una misa encabezada por monseñor Morel Diplán y un grupo de sacerdotes del Gran Santo Domingo.