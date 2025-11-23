Piezas de vehículos robadas son exhibidas y vendidas a plena luz en el Gran Santo Domingo

El robo de la caperuza de los retrovisores es tan frecuente que algunos conductores desisten de reponerla. ( FUENTE EXTERNA )

La zozobra del robo de piezas de vehículos continúa, aunque en algunos sectores más que en otros. Mientras, estas se exhiben y venden sin la menor vergüenza "en aceras y esquinas como parte del entorno urbano".

El "secreto a voces" fue confirmado por la propia Policía Nacional el pasado fin de semana cuando apresó en Cristo Rey, Villa Consuelo y Villa Juana, en el Distrito Nacional, a cinco hombres a los que vincula a una red dedicada al hurto de partes de vehículos, quienes las ofertan en las calles a pleno día.

Además de los arrestos, piezas y accesorios fueron decomisados en Villa Juana y Villa Consuelo, sectores conocidos popularmente por ofertar esos artículos robados.

Sin embargo, la orden de detención contra los apresados Deanyelo Mejía, de 18 años, Yorki José Rondón, de 26, Joan Ángel Nina, de 41, Wascar Vladimir García Ramírez, de 42, y Starling Mercado Belliard, de 33, se emitió en el municipio Santo Domingo Este. Ayer en la tarde todavía no se había depositado la medida de coerción en su contra.

Las piezas ocupadas

Como resultado de las detenciones, se ocuparon decenas de retrovisores, herramientas y accesorios de vehículos presuntamente robados a conductores en distintos sectores del Gran Santo Domingo.

Pérdidas humanas

El delito del robo de vehículos, piezas o accesorios ha tenido consecuencias fatales para algunas de las víctimas. Se recuerda el caso del teniente coronel del Ejército Nacional César Augusto Ubrí Boció, asistente del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

Ubrí Boció fue asesinado en septiembre del 2011 por miembros de una banda en Las Praderas, del Distrito Nacional, para robarle su yipeta y venderla por piezas. Asimismo, en el 2018 fueron condenados varios hombres por matar al menos a cinco choferes en el este para despojarlos de sus vehículos y venderlos en Haití.

La Policía Nacional ha registrado el robo de casi 35,000 unidades vehiculares entre 2017 y 2024. Esta cifra comprende unidades de dos y cuatro ruedas.

Más motocicletas

De 34,902 vehículos robados, los de dos ruedas son la mayoría: 30,851.

Según el portal de Datos Abiertos, el horario más frecuente para el robo de vehículos de cuatro ruedas, es entre las 12 de la medianoche y las 12 del mediodía. Dentro de este lapso de 12 horas se robaron 2,491 vehículos en el señalado período de siete años, de 2017 a 2024.

Jesús Vásquez Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.