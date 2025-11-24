Anuncian cierre de tramo de la avenida Yapur Dumit por trabajos del monorriel de Santiago

Por trabajos de interferencia eléctrica se cerrará tramo de la avenida. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Las autoridades informaron que este lunes 24 de noviembre será cerrado de manera temporal un tramo de la avenida Yapur Dumit, debido a trabajos de interferencia eléctrica vinculados a la construcción del monorriel de Santiago.

El cierre se realizará en horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Durante ese tiempo se implementarán varios desvíos provisionales para facilitar la circulación vehicular.

Rutas alternas

Los desvíos establecidos son los siguientes:

Dirección sur–norte los conductores deberán utilizar la avenida Circunvalación Sur, continuar por la avenida Los Jazmines y retomar la Yapur Dumit.

Dirección norte–sur se mantendrá habilitado un solo carril en la avenida Yapur Dumit, entre Los Jazmines y la avenida Hispanoamericana.

Dirección oeste–este el tránsito será desviado por la calle Javier Álvarez, luego por la avenida Los Jazmines y de ahí de vuelta a la Yapur Dumit.

Las autoridades indicaron que todas las rutas estarán debidamente señalizadas y contarán con el apoyo del personal de seguridad vial para orientar a los conductores y reducir las molestias durante el cierre temporal.