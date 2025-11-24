×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
monorriel de Santiago
monorriel de Santiago

Anuncian cierre de tramo de la avenida Yapur Dumit por trabajos del monorriel de Santiago

El cierre se realizará en horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de este lunes

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Anuncian cierre de tramo de la avenida Yapur Dumit por trabajos del monorriel de Santiago
Por trabajos de interferencia eléctrica se cerrará tramo de la avenida.
(DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Las autoridades informaron que este lunes 24 de noviembre será cerrado de manera temporal un tramo de la avenida Yapur Dumit, debido a trabajos de interferencia eléctrica vinculados a la construcción del monorriel de Santiago.

El cierre se realizará en horario de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Durante ese tiempo se implementarán varios desvíos provisionales para facilitar la circulación vehicular

RELACIONADAS

Rutas alternas 

Los desvíos establecidos son los siguientes:

  • Dirección sur–norte los conductores deberán utilizar la avenida Circunvalación Sur, continuar por la avenida Los Jazmines y retomar la Yapur Dumit.
  • Dirección norte–sur se mantendrá habilitado un solo carril en la avenida Yapur Dumit, entre Los Jazmines y la avenida Hispanoamericana.
  • Dirección oeste–este el tránsito será desviado por la calle Javier Álvarez, luego por la avenida Los Jazmines y de ahí de vuelta a la Yapur Dumit.

Las autoridades indicaron que todas las rutas estarán debidamente señalizadas y contarán con el apoyo del personal de seguridad vial para orientar a los conductores y reducir las molestias durante el cierre temporal

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.