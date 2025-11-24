Mariotti propone un contrato social para reformar educación, salud y finanzas públicas

En materia educativa, Charlie Mariotti sostuvo que el país debe definir con claridad el rol de los distintos actores. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, planteó la necesidad de un "nuevo contrato social" que reorganice los sistemas de educación, salud y las finanzas públicas, señalando que el país enfrenta problemas estructurales que requieren acuerdos nacionales amplios.

Mariotti afirmó que el país "no aguanta más parches ni confrontaciones", y llamó a establecer un pacto que permita discutir con claridad los desafíos fiscales, educativos, sanitarios e institucionales.

Indicó que las finanzas públicas operan bajo presión permanente y que se requiere una reforma fiscal acompañada de compromisos de responsabilidad y transparencia.

Desafíos

En materia educativa, el dirigente político sostuvo que el país debe definir con claridad el rol de los distintos actores. Cuestionó cuál sería "el sacrificio de la ADP", el compromiso de las universidades privadas y el futuro de la UASD en temas de innovación, investigación y desarrollo.

Sobre el sistema de salud, Mariotti enumeró puntos que, a su juicio, requieren un abordaje integral: seguridad social, atención primaria, hospitales de segundo y tercer nivel, riesgos laborales y el funcionamiento de las ARS.

El exsecretario general del PLD advirtió que las reformas no serán posibles mientras persistan niveles elevados de confrontación política. Afirmó que su propuesta se basa en diálogo y pactos verificables, y que un acuerdo nacional amplio permitiría "un nuevo comienzo" para la República Dominicana.