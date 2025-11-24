Monseñor Rafael Felipe Núñez es hospitalizado en Santiago

La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros informó la noche de este lunes que monseñor Rafael Felipe Núñez, obispo emérito de la Diócesis de Barahona, se encuentra hospitalizado y bajo cuidados médicos especializados en una clínica de Santiago.

La institución religiosa explicó que monseñor Núñez, quien reside en el Seminario San Pío X, ubicado en Licey al Medio, presenta un estado de salud delicado, por lo que un equipo médico mantiene vigilancia permanente sobre su evolución.

Monseñor Núñez, de 87 años de edad, es recordado en la Iglesia Católica por su extensa labor pastoral y por su servicio dedicado a las comunidades del sur del país, donde ejerció durante años como obispo de Barahona.

Piden oraciones por su recuperación

La Arquidiócesis invitó al pueblo de Dios a unirse en oración por la recuperación del prelado y por la fortaleza de sus familiares, amigos y fieles que le acompañan en este proceso.

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por el manejo respetuoso de la información.

Exhortó a mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por la pastoral de comunicación para futuras actualizaciones sobre su estado de salud.