El Ejército incauta 320 mil cigarrillos de contrabando en zona montañosa de Elías Piña

El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este lunes que incautó 320,000 unidades de cigarrillos de contrabando durante un operativo realizado en las comunidades El Valle y Los Calimetes, en la provincia Elías Piña.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que el decomiso se produjo cuando una patrulla militar interceptó a varios arreadores que transportaban la mercancía en ocho mulos por un tramo montañoso conocido como La Rosa.

"Al notar la presencia de los soldados, los responsables huyeron hacia el bosque, dejando atrás a los animales cargados", agregó el Ejército.

¿Qué se hizo con la mercancía y los animales incautados?

Los mulos llevaban 32 cajas de cigarrillos marca Capital. Cada caja contenía 50 paquetes, con 10 cajetillas de 20 unidades cada una, para un total de 320 mil cigarrillos.

La carga fue trasladada a la Fortaleza La Estrelleta, mientras que los animales quedaron bajo resguardo en el puesto militar de El Valle para los procedimientos de lugar.