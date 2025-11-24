Proponen nombrar vía de Moca en honor a Adriano Miguel Tejada

Un proyecto de resolución sometido ante el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca propone designar una vía de esa ciudad con el nombre del licenciado Adriano Miguel Tejada Escoboza (1948-2020), pasado director de Diario Libre, abogado, historiador y académico.

Un comunicado detalla que, de acuerdo con la propuesta, la calle a denominar con su nombre será la "Prolongación Rosario" (tramo nuevo), que se extiende desde el barrio Los López II hasta la comunidad de La Inmaculada Estancia Nueva.

El proyecto establece que, al cumplirse en diciembre de 2025 cinco años de su fallecimiento, se satisfacen los plazos requeridos en la normativa municipal para designar vías públicas en honor a personalidades de alto mérito.

La resolución instruye a la Dirección de Planeamiento Urbano y Vialidad a realizar el levantamiento técnico y la instalación de la señalización correspondiente. Asimismo, encomienda a la Comisión Especial Ampliada de Cultura integrar esta designación al informe final sobre la revisión de la nomenclatura vial del municipio.

El comunicado agrega que, actualmente, la propuesta se encuentra en evaluación por el Concejo de Regidores y cuenta con el respaldo de ciudadanos, grupos sociales, académicos y comunitarios, así como del alcalde de la provincia Espaillat, Miguel Guarocuya Cabral.

Adriano Miguel Tejada

Nacido en Moca, fue una de las figuras intelectuales más influyentes de su generación. Abogado de formación por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, obtuvo un máster en Ciencias Políticas en Temple University y desarrolló una prolífica carrera como docente universitario, historiador, consultor estatal y periodista.

Fue miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, comentarista, articulista y autor de importantes obras sobre derecho, política e historia dominicana. Su aporte al pensamiento crítico y al fortalecimiento de la prensa moderna en el país lo sitúan como uno de los mocanos más ilustres del último siglo.

Tejada es reconocido por su liderazgo en la prensa nacional como director de los periódicos La Información y Diario Libre, además de su sólido compromiso con la institucionalidad, la ética pública y la defensa de la democracia.

De ser aprobada, la ciudad de Moca rendirá un merecido tributo a la vida y obra de Adriano Miguel Tejada, preservando su legado y proyectándolo como referente para las futuras generaciones de mocanos y dominicanos.