Interior reporta 49 feminicidios; Ministerio de la Mujer cuenta 53, ambos una tendencia a la baja

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful (centro), y el director de la Policía Nacional, el Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta (izq.) durante la reunión de la Fuerza de Tarea donde se analizaron las cifras de violencia y homicidios en el país. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Las autoridades ofrecieron en los últimos días dos balances distintos sobre los feminicidios registrados en República Dominicana durante 2025. Aunque los números no coinciden por tratarse de bases de datos con metodologías diferentes, ambos reportes apuntan hacia una reducción respecto al año pasado.

El lunes, durante la reunión de la Fuerza de Tarea de Seguridad, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó el mapa de calor delictivo actualizado. Informó que a la fecha se contabilizan 49 feminicidios, frente a los 71 del mismo periodo de 2024.

Esa cifra proviene del registro operativo de la Policía Nacional y recoge muertes violentas de mujeres que podrían estar vinculadas a violencia machista, aunque varios expedientes siguen en investigación.

Raful detalló además que la tasa nacional de homicidios se mantiene en 8.13, con 27 provincias en un dígito y siete territorios —entre ellos Santo Domingo Norte, Este y Oeste— en niveles de dos dígitos.

¿Cuáles son las cifras oficiales sobre feminicidios en 2025?

También señaló una reducción sostenida de las denuncias por violencia de género: 76,431 en 2023, 71,912 en 2024 y 57,538 este año. Indicó que estos datos guían los operativos focalizados y las decisiones semanales de la Fuerza de Tarea.

El viernes de la semana anterior, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, ofreció un balance diferente apoyado en la base del Observatorio del Ministerio de la Mujer.

Según ese corte, 53 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, diez menos que las 63 registradas en igual fecha de 2024. Esa base incluye solo los casos ya clasificados como feminicidios tras la verificación del vínculo entre víctima y agresor, el móvil y la tipología. Es un registro más depurado, pero con tiempos de confirmación más largos.

Jiménez recordó que, entre 2005 y 2019, el país promediaba 97 feminicidios anuales, con años que superaron los 130 casos.

Desde 2020, el promedio bajó a 63, una reducción acumulada de 35 %. Subrayó que la meta institucional es proteger la vida de las mujeres en cada territorio y llamó a los medios y a la ciudadanía a evitar enfoques que revictimicen a las afectadas.

En su intervención, la ministra explicó que las provincias con mayores niveles de desarrollo —el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia y Puerto Plata— continúan encabezando los reportes.

En Santiago, se han confirmado cuatro feminicidios este año, una cifra menor que en periodos anteriores, pero que mantiene a la provincia entre las de mayor riesgo.

¿Qué medidas se implementarán para combatir la violencia machista?

Las jornadas de impacto que ejecuta el Ministerio de la Mujer en Santiago esperan alcanzar a más de 200,000 personas este año, con equipos que visitan comunidades, entregan información, detectan casos y ofrecen asistencia psicológica, legal y social.

Aunque los conteos difieren —49 casos según Interior y Policía, 53 según el Ministerio de la Mujer— las autoridades explican que la variación responde a los criterios y tiempos de validación de cada institución. Ambas bases, sin embargo, muestran la misma señal: una tendencia descendente que no elimina la urgencia del problema.

¿Cómo ha evolucionado la denuncia y atención a la violencia de género?

Interior y Policía, la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer presentarán este martes un conjunto ampliado de medidas integrales para fortalecer la prevención y la respuesta ante la violencia machista.

Disminución de denuncias

Las denuncias registradas muestran una reducción:

En 2023 : 76,431

: En 2024 : 71,912

: 71,912 A la fecha: 57,538

Sobre feminicidios, informó que a esta misma fecha el año pasado se habían contabilizado 71 casos, mientras que este año sumaron 49, aunque algunos permanecen en investigación.

Raful destacó la labor de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (AMBI), que ha ofrecido atención preventiva a casi 50,000 mujeres durante 2024, así como los 12,354 hombres intervenidos por los centros de cambio conductual del Ministerio Público.

Anunció que este martes el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer presentarán datos ampliados y nuevas medidas integrales contra la violencia machista.

La ministra concluyó destacando que la Fuerza de Tarea, encabezada por el presidente Luis Abinader, revisó los indicadores actualizados de este lunes, que incluyen:

Tasa nacional de homicidios: 8.13

Provincias en un dígito: 27

Territorios en dos dígitos: 7

Feminicidios a la fecha: 49

a la fecha: 49 Denuncias por violencia de género: 57,538

Raful afirmó que estos números guían los operativos y decisiones semanales destinados a fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el país.