Uniones tempranas
Uniones tempranas

Plan International advierte que uniones tempranas persisten en RD pese a prohibiciones

A pesar de la ley que lo prohíbe, Plan International advierte que estas prácticas reproducen violencia, abandono escolar y embarazo adolescente

    Expandir imagen
    Plan International advierte que uniones tempranas persisten en RD pese a prohibiciones
    A pesar de la ley que lo prohíbe, Plan International advierte que estas prácticas reproducen violencia, abandono escolar y embarazo adolescente (FUENTE EXTERNA)

    La organización Plan International República Dominicana advirtió que, aunque el matrimonio infantil está prohibido por ley en el país, todavía persisten uniones tempranas que continúan afectando gravemente a miles de niñas y adolescentes. 

    En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la institución indicó que estas prácticas reproducen los mismos riesgos de violencia, abandono escolar, pobreza y embarazo adolescente, limitando su educación, salud y oportunidades de vida.

    Según el informe global El Estado Mundial de las Niñas 2025, 650 millones de mujeres y niñas en el mundo se casaron antes de cumplir 18 años, y cada año 12 millones más entran en uniones que vulneran sus derechos. 

    "En República Dominicana, el fenómeno se mantiene a través de uniones informales que siguen normalizadas en muchos entornos", detalla la entidad en un comunicado. 

    El estudio, basado en entrevistas a 251 niñas y jóvenes que viven o vivieron en estas uniones, revela que más de una de cada cuatro no tuvo voz en la decisión de casarse. Muchas fueron presionadas por la pobreza, embarazos no planificados o normas sociales profundamente arraigadas. 

    Estas situaciones incrementan la exposición a violencia física, emocional y sexual, además de riesgos para la salud mental derivados del aislamiento y la falta de apoyo.

    Plan International señala que, pese a marcos legales más sólidos, persisten debilidades como mecanismos de detección insuficientes, servicios limitados y normas sociales difíciles de transformar. La organización insiste en que se debe fortalecer la protección para que esta llegue a más niñas. 

    La entidad destaca la necesidad de una articulación interinstitucional más firme entre los sectores de educación, salud, seguridad y protección, ya que los servicios de salud son con frecuencia el primer punto de contacto para niñas que sufren violencia

    Detectar señales tempranas, garantizar atención sensible al trauma y asegurar el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva son parte de las medidas esenciales.

    Desafíos 

    Si bien el país ha registrado avances en la reducción de embarazos adolescentes y uniones tempranas, el problema sigue vinculado a condiciones estructurales como pobreza e inequidad que golpean con mayor fuerza a las niñas en contextos vulnerables. Superar estas barreras requiere una respuesta sostenida y coordinada de todos los sectores.

    "Ninguna niña debería ver su futuro interrumpido por una unión temprana", afirmó Roland Angerer, director de Plan International República Dominicana, quien llamó a transformar actitudes, garantizar igualdad y promover entornos donde las niñas puedan ser escuchadas y acceder a oportunidades reales.

    Plan International instó a redoblar esfuerzos para aplicar efectivamente la ley, fortalecer la capacidad de los sistemas de salud y protección, ampliar el acceso a educación y servicios esenciales, transformar las normas sociales que perpetúan la violencia y apoyar el liderazgo de niñas y adolescentes.

