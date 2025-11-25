Digecac realiza marcha en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer

La actividad contó con la participación especial del artista urbano Jonás Ramos Báez, reconocido por su personaje de "loco" y su emblemático cartel que proclama: "Vuélvete loco por tu mujer... pero no la mates". ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac) realizó este martes una marcha en las inmediaciones de su sede, ubicada en el sector Hainamosa, del municipio Santo Domingo Este, con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre.

A través de una nota de prensa, la institución dijo que el recorrido estuvo encabezado por el director general, Rodolfo Valera Grullón, y la subdirectora general, Elizabeth Burgos, quienes caminaron junto a directivos y colaboradores de la institución.

La actividad contó con la participación especial del artista urbano Jonás Ramos Báez, reconocido por su personaje de "loco" y su emblemático cartel que proclama: "Vuélvete loco por tu mujer... pero no la mates". Ramos Báez acompañó la marcha, llevando un mensaje de amor, reflexión y rechazo a la violencia de género.

El recorrido inició en la entrada trasera de la sede de Digecac, avanzó por la calle Central, la calle Salomé Ureña y continuó hasta la calle 3, donde los participantes se dirigieron al parque de Hainamosa. Allí, el Dr. Valera Grullón y la subdirectora Burgos dirigieron palabras de reflexión.

¿Qué mensajes se destacaron durante la actividad conmemorativa?

Durante su intervención, Rodolfo Valera destacó que "la mujer fue dotada de una capacidad extraordinaria para amar, para crear, para nutrir. Dios las creó para ser cuidadas, amadas y respetadas. Ya basta: ni un minuto más de dolor, ni un minuto más de sufrimiento".

Por su parte, la subdirectora Elizabeth Burgos expresó: "Cuando un hombre reconoce y valora a una mujer todo funciona bien en el hogar. Amémonos, cuidemos nuestros hogares y recordemos que sin la mujer no hay felicidad".

Al finalizar, los presentes repitieron al unísono la frase del artista Jonás Ramos: "Vuélvete loco por tu mujer, pero no la mates", reafirmando el mensaje central de la jornada.

La marcha concluyó con un recorrido por la carretera Mella en dirección sur, regresando finalmente a la sede de la institución.