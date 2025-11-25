El jefe del Ejército recorre la carretera internacional y dice que frontera está en calma

El jefe del Ejército de la República Dominicana, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, saluda a miebros de la organización militar durante su recorrido. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe del Ejército de la República Dominicana, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido este martes por la carretera internacional, que entrelaza el sur y el norte del país con Haití.

La visita se produce tras la denuncia del diputado por Dajabón, Tony Bengoa, quien dijo que un amplio tramo de la estructura vial estaba siendo controlada por pandillas haitianas.

Durante la visita, Camino Pérez recorrió la Quinta Brigada de Infantería, Tierra Virgen y varias zonas estratégicas del cordón limítrofe.

¿Cuál es la situación actual en la frontera dominico-haitiana?

"Toda la frontera está en calma y bajo control del Ejército. En todo el trayecto no hemos visto ninguna situación que represente peligro, ni nada que se acerque a lo que se ha denunciado", afirmó el jefe militar.

El oficial explicó que, además del recorrido, supervisó obras de reconstrucción de destacamentos y nuevas instalaciones, reforzando la presencia institucional en la zona.

Señaló que desconocía el contexto exacto de las declaraciones del diputado, pero consideró que el discurso pudo haber sido malinterpretado o sacado de su intención original.

¿Qué desafíos y amenazas identifica el jefe del Ejército?

Agregó: "La única amenaza real es la pobreza".

El jefe del Ejército reflexionó sobre lo que verdaderamente representa un desafío para la seguridad y estabilidad en la frontera.

"La única banda que hemos visto en la frontera es la desesperanza y la pobreza extrema que viven algunas comunidades haitianas. Esa sí es una amenaza real, porque provoca la migración", expresó.

El oficial enfatizó que la situación de inseguridad que afecta a Haití se concentra en zonas como Médébal, Hinche y Garantier, del lado haitiano, sin que esto represente un riesgo directo para el territorio dominicano.