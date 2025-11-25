Ministerio Público investiga muerte de un privado de libertad en "carcelita" del Palacio de Justicia

El Ministerio Público informó este martes que investiga las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de un privado de libertad aquejado de males de salud mientras se encontraba en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (Caplip-2), la "carcelita".

Alexander Pérez Santana, de 25 años, falleció el domingo. El pasado 20 de noviembre un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva.

Su traslado estaba programado para el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR San Pedro de Macorís).

Padecía de enfermedades crónicas

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Pérez Santana padecía de enfermedades crónicas que llevaron a su fallecimiento.

Lo que dice la familia

Sus hermanos denunciaron que tenía tuberculosis y varias costillas rotas. Dijeron que se le había dictado tres meses de prisión preventiva el pasado día 20 de este mes por imputársele de robo y delitos sexuales.

Denunciaron que Alexander estaba ingresado antes de dictársele coerción en el hospital Moscoso Puello y que sin estar recuperado fue trasladado a la "carcelita".

Rafael, uno de los hermanos, dijo que a Alexander le "quisieron hacer una maldad" porque él no estaba en condición de estar preso y que tampoco había querellantes.

Sostuvo que diariamente le llevaba a la "carcelita" los medicamentos y que el domingo se le informó que había muerto.

Según su familia, Alexander tenía varias costillas rotas porque en otro centro de reclusión, en donde estaba recluido por otra imputación, otros presos lo golpearon.

