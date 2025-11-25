Encapuchados disparan a hombre cuando salía del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. ( ARCHIVO )

Un hombre fue herido de bala la tarde de este martes por unos encapuchados al salir del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. La Policía Nacional asumió la investigación de la agresión.

La víctima, hasta ahora sin identificar, fue trasladada a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas, dijo a Diario Libre Diego Pesqueira, vocero de la uniformada.

Explicó que la agresión contra el hombre ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde.

De igual modo, indicó que las autoridades están profundizando en las investigaciones del caso.

Un video del hecho que circula en las redes sociales muestra al hombre herido tirado en el suelo.