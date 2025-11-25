Hacienda donde falleció estudiante durante excursión permanece cerrada

La Hacienda Los Caballos fue cerradas debido a graves violaciones a las normas de seguridad establecidas por la ley, según las autoridades. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Hacienda Los Caballos, donde murió ahogada la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar el pasado viernes 14 de noviembre, permanece clausurada por disposición del Ministerio Público.

Vecinos de la comunidad La Chichigua de Gurabo, donde está ubicado el espacio, informaron que el lugar era alquilado con frecuencia para actividades sociales.

Cuentan que con regularidad se escuchaba música procedente de los eventos que allí se realizaban. Aunque afirman que el volumen no solía ser escandaloso, reconocen que la hacienda funcionaba prácticamente como un local de recreación y fiestas.

¿Por qué fue clausurada la Hacienda Los Caballos?

Antes de su cierre, la hacienda ofrecía a los visitantes un entorno con establo de caballos, salón de eventos, piscina y áreas de árboles frutales, elementos que la convertían en un espacio atractivo para celebraciones, incluso cuando sus condiciones de seguridad no eran las adecuadas para bañistas.

El cierre de la hacienda fue dispuesto debido a graves violaciones a las normas de seguridad establecidas por la ley, según las autoridades.

¿Qué se sabe sobre la tragedia de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph?

Durante una inspección del órgano acusador y personal de la Defensa Civil, se determinó que el establecimiento operaba sin salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas ni otros sistemas de seguridad obligatorios para áreas con piscina.

Una fuente de la fiscalía informó a Diario Libre que La Hacienda Los Caballos continuará cerrada mientras el Ministerio Público determine responsabilidades y evalúe si el lugar podrá volver a operar como centro de eventos o enfrentará sanciones definitivas.

La tragedia

La tragedia ocurrió durante una actividad organizada por el Instituto Integral Leonardo Da Vinci. A casi dos semanas del hecho, las circunstancias exactas de la muerte de la menor no han sido esclarecidas por las autoridades, lo que mantiene la preocupación entre sus familiares.