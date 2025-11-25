En medio de un receso de un tribunal en la Fiscalía de Santo Domingo Este, dos hombres encapuchados propinaron este martes cinco disparos a Brayan Juan Pablo Rosa, testigo de un caso contra un supuesto capo de Boca Chica, quien, supuestamente, dirige su banda desde la prisión. La agresión fue en las afueras del Palacio de Justicia.

El hombre de 30 años caminaba por la calle lateral de la fiscalía y, faltando 10 minutos para las 2:00 de la tarde, fue sorprendido por los atacantes. 25 minutos más tarde, fue ingresado a un centro de salud, donde es custodiado por agentes para resguardar su seguridad, según informó la Policía.

En las afueras del área de Emergencia del centro, Belkis Rosa Franco, madre del herido, se pregunta "¿cómo en un sitio de justicia pueden pasar cosas así?".

La señora responsabiliza a un hombre de apodo "Guindo", líder de la banda "los Fantasmas", en Boca Chica. "¿Cómo una gente preso puede tener una banda así, que mata gente?", reitera. Señala que previamente los hombres del recluso merodeaban su vivienda para atemorizar a su hijo.

Pasadas las 8:30 de la noche, aún los médicos no le habían informado sobre la condición de salud en la está su hijo, padre de dos niños, quien vivía en Estados Unidos y tenía más de un año que fue deportado al país.

Deportado de EE. UU.

En los archivos de la Policía, a quien la señora responsabiliza estaba en el top 3 de los criminales más buscados de la República Dominicana.

Una nota del 24 de diciembre del 2024 indica que "Guindo" fue detenido en el Bronx, Nueva York, por un equipo conformado por el Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Unidad de Operaciones de Ejecución y Deportaciones (ERO), el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"Los Fantasmas han sido vinculados a crímenes graves, incluyendo secuestros, sicariato, tráfico de armas, tumbes de drogas y robos armados", señala el comunicado. Agrega que en el 2023 asesinaron a Eduardo Castillo de los Santos.

Con relación al atentado contra Brayan, la Policía persigue a Ángelo Omar Puello y Joel Andrés Samboy Regalado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-25-at-92755-pm-e3257c3e.jpeg Fiscalía de Santo Domingo Este, donde ocurrió el ataque contra el testigo. (ESTARLIN ROSA / DIARIO LIBRE)

Declarantes son vulnerables

La agresión a Pablo Rosa en Santo Domingo Este es la segunda registrada en un recinto judicial del país en menos de tres meses.

El pasado 26 de agosto, Luis Gustavo D´Aza, falleció de un disparo en las afueras de la Fiscalía de San Francisco de Macorís, donde también iba a declarar en favor del Ministerio Público.

Por el crimen está imputado el joven de 22 años Ricky Alberto Hernández, quien guarda tres meses de prisión preventiva.

Previamente, aunque no fue en una fiscalía, también fue asesinado en Cienfuegos, Santiago, un hombre que iba a declarar en un caso de homicidio.

Te puede interesar Encapuchados disparan a hombre cuando salía del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este