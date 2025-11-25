Policía identifica a los encapuchados que dispararon a hombre al salir del Palacio de Justicia de SDE

Agentes de la Policía Nacional custodian la habitación donde recibe atención médica el joven Brayan Juan Pablo Rosa, impactado de varios disparos cuando salió de una audiencia del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional identificó al hombre que fue herido de bala la tarde de este martes cuando salió del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, así como a sus presuntos atacadores, dos hombres que estaban encapuchados cuando lo interceptaron y le dispararon.

La víctima de múltiples heridas de bala fue identificada como Brayan Juan Pablo Rosa, de 30 años. Fue ingresada a las 2:15 de la tarde en un centro de salud, donde recibe atenciones médicas bajo custodia policial

En cuando a los victimarios dijo –en una nota de prensa, que se trata de Ángelo Omar Puello (alias "Anyelo") y Joel Andrés Samboy Regalado (alias "Yoel Capotillo" / "Cartucho"), quienes, según las autoridades, actuaron encapuchados y se desplazaban en una motocicleta al momento del ataque. Los dos están prófugos.

Te puede interesar Encapuchados disparan a hombre cuando salía del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

Dijo que la víctima, Brayan Juan Pablo Rosa, de 30 años, había salido minutos antes de una audiencia en el Segundo Tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, cuando fue interceptado alrededor de las 1:50 de la tarde mientras caminaba por la calle Luperón.

De acuerdo con un testigo, los agresores le dispararon con un arma corta y huyeron de inmediato. Rosa fue llevado a un centro de salud, donde permanece bajo custodia policial.

En la escena, la Policía Científica colectó cinco casquillos calibre 9 mm, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Las autoridades informaron que mantienen operativos de búsqueda para dar con los dos identificados y esclarecer las circunstancias del ataque.