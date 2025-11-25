La Iglesia católica habla del estado de salud de monseñor Rafael Felipe Núñez

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó este martes que el obispo emérito de la diócesis de Barahona, Monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, continúa vivo y presenta signos de leve mejora al "comenzar a reaccionar a estímulos, realizar algunos movimientos y respirar de manera espontánea".

Su estado de salud, sin embargo, sigue siendo delicado y requiere cuidados médicos especializados.

El prelado permanece ingresado en una clínica de Santiago, donde es monitoreado de forma permanente por un equipo de profesionales.

La Iglesia Católica aprovechó el comunicado para invitar a los fieles a unirse en oración por él, apelando a la fe y la esperanza.

¿Cuál es la trayectoria de monseñor Felipe Núñez?

Monseñor Felipe Núñez nació el 12 de septiembre de 1938 en la localidad de El Coco, en la entonces provincia de Salcedo (actual provincia Hermanas Mirabal) en República Dominicana.

Fue ordenado presbítero el 25 de marzo de 1965 en la Catedral Primada de América, incardinándose en la Diócesis de Santiago de los Caballeros.

Ejerció diversos roles de formación sacerdotal y pastoral juvenil —entre ellos rector del seminario menor San Pío X y del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino— antes de ser nombrado obispo de Barahona por el papa Juan Pablo II el 7 de diciembre de 1999, siendo consagrado el 22 de enero del 2000.

En febrero de 2015 presentó su renuncia conforme al canon 401 del Derecho Canónico y pasó a ser obispo emérito.

Durante su gestión en la diócesis del Suroeste del país, Monseñor Felipe Núñez destacó por su labor en el desarrollo espiritual, la promoción de la paz social y el bienestar comunitario.

En 2010 fue homenajeado por el Senado de la República por su "extraordinaria labor pastoral desarrollada durante los últimos 34 años en pro del crecimiento espiritual, la paz social y el bienestar colectivo" de la región Enriquillo.

¿Qué se sabe sobre su estado actual?

Aunque su salud permanece frágil, el comunicado de la CED es alentador al evidenciar que Monseñor Felipe Núñez ya presenta respuesta motora y respiratoria espontánea. La institución eclesiástica subraya que, pese a estos signos de mejoría, sus familiares y la comunidad deben mantenerse en vigilia y oración.

"El pueblo de Dios está invitado a continuar unidos en oración por Monseñor Felipe Núñez, con fe y esperanza", afirma el mensaje oficial.