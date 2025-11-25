La familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, una estudiante de 11 años del Colegio Da Vinci, denunció este lunes "negligencia extrema", un "manejo irregular de la información" y una "inexplicable falta de transparencia" por parte del centro educativo, luego de que la niña falleciera durante una excursión organizada por el propio colegio.

Stephora había sido seleccionada para un pasadía de premiación destinado a los estudiantes con mayores calificaciones.

Según explicó la familia, el colegio envió el día previo una comunicación solicitando llevar a la niña temprano y colocar un bañador en su mochila, como parte de las actividades programadas.

Sin embargo, la madre afirma que nunca le informaron que su hija estaría expuesta a una piscina ni actividades que implicaran riesgo.

Además, la familia destaca que este tipo de excursiones y pasadías están prohibidos desde 2009 por la Orden Departamental 09-2009, capítulo VI, artículo 35, del Ministerio de Educación, lo que agrava la responsabilidad institucional.

A las 11:28 de la mañana, la madre de la menor, Lovelie Joseph Raphael, recibió una llamada del señor Aldryn, miembro del personal del colegio.

Según relató, este le informó que la niña "no se sentía bien" y "estaba vomitando", sin revelar que ya se había producido una tragedia.

Minutos después, el empleado le envió la ubicación de la actividad, sin ofrecer más detalles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-25-at-103546-am-422b0bad.jpeg Madre de la menor, Lovelie Joseph Raphael junto a l.os abogados de la familia, Shesnel Calcaño y Miguel Díaz (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-25-at-103543-am-1a7a2ffa.jpeg Documento entregado por los abogados a la Procuraduría. (DARE COLLADO/DIARIO LIBRE)

Cuando la madre llegó al lugar "Hacienda Los Caballos", entre Jacagua y Gurabo, encontró ambulancias, policías y miembros del Inacif. Aun así, no se le permitió entrar durante más de tres horas.

"Después de esperar allí afuera, es que me dicen que mi niña está muerta", declaró la madre, afectada. "Yo no sabía nada. Mi niña salió sana para una excursión. Yo necesito saber exactamente qué pasó".

La familia asegura que el colegio nunca ofreció una explicación clara, ni verbal ni por escrito.

Los abogados de la familia, Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, explicaron que la Fiscalía confirmó la existencia de cámaras en la hacienda, pero no ha permitido a la familia ver ninguno de los videos, alegando que primero deben esperar "los levantamientos de la Policía Científica".

Falta de información oficial

Según los abogados; maestros y estudiantes que estuvieron presentes han sido interrogados, pero la familia no ha recibido ninguna información oficial sobre esas declaraciones.

A la fecha, tampoco le han entregado a la madre el informe preliminar de autopsia, a pesar de que este documento se emite de inmediato al entregar el cuerpo. El acta preliminar que recibió solo indica "ahogamiento", sin especificar las circunstancias.

"La familia tiene más de 12 días sin saber cómo murió su hija", afirmó el abogado Calcaño. "Es un derecho básico. Ella entregó una niña viva a las 7:15 de la mañana y le devolvieron un cadáver sin una sola explicación".

Los abogados señalan que, según informaciones extraoficiales, solo habrían estado presentes tres profesores para un grupo estimado entre 50 y 100 niños. El colegio tampoco habría informado si había padres acompañantes.

"Queremos saber si hubo personal suficiente, si la niña sabía nadar, si alguien la asistió, si hubo descuido", expresó Miguel Díaz. "Nada de eso ha sido aclarado".

Los representantes legales denunciaron además que la fiscal a cargo del caso inicialmente se negó a recibir la denuncia formal de la familia hasta emitir "su dictamen final", algo que calificaron como irregular.

Ante esto, procedieron a notificar la denuncia mediante un acto de alguacil, y enviaron copia a:

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito

La procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso

El director de Persecución, Wilson Camacho

La procuradora especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Dina.

El cónsul de Haití en Santiago también estuvo presente durante las gestiones, expresando preocupación por el manejo del caso.

La madre, aún devastada, reitera que su único pedido es transparencia.

"Yo no quiero acusar a nadie. Yo quiero saber qué pasó con mi hija", dijo entre lágrimas. "Ella estaba sana. Era mi única hija. Se supone que en la escuela está segura".

Los familiares señalan que hasta el momento, el Colegio Da Vinci únicamente ha publicado mensajes de condolencias y enviado una corona a la familia. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna explicación pública ni privada sobre las circunstancias de la muerte.

"Clausuran hacienda Los Caballos"

Las autoridades clausuraron la hacienda donde murió ahogada la menor, tras determinar que el lugar no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la ley.

La clausura fue dispuesta por el Ministerio Público luego de una supervisión, al comprobar que el establecimiento operaba sin las condiciones necesarias para el uso de piscinas, incluyendo la ausencia de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y sistemas de seguridad obligatorios.