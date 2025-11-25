La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hizo este martes un llamado desde Santiago a toda la sociedad dominicana a reforzar el respeto hacia la mujer y a trabajar de manera conjunta para reducir los feminicidios y los casos de abuso.

Peña expresó que la fecha, Día de la No Violencia contra la Mujer, debe servir para enviar un mensaje de respeto, recordando el legado de las hermanas Mirabal, cuya lucha por la democracia y la libertad marcó la historia del país.

"Tenemos que seguir emulando el ejemplo de las hermanas Mirabal y vernos cada una de nosotras en esa lucha para que cada día sean menos los feminicidios y los abusos contra las mujeres en todo el mundo, especialmente contra las mujeres dominicanas", afirmó.

La vicepresidenta sostuvo que combatir la violencia no es responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino de todos los sectores de la población.

"Es el país entero, toda la sociedad que debe levantar la misma voz. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena: concientizar, educar a los varones y a las hembras para que realmente exista respeto a la vida humana", agregó.

Peña también destacó la importancia de fortalecer los valores familiares y la fe como ejes de convivencia.

"La familia debe ser el ente desde donde salgan los mejores hombres y mujeres que impulsen el desarrollo de la República Dominicana", señaló.

Avances en evaluación de jueces

La vicepresidenta también ofreció declaraciones sobre el proceso de evaluación de los jueces por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Explicó que la tarde de este martes se celebrará una reunión técnica del organismo para continuar con el análisis de los resultados obtenidos en las vistas públicas.

Peña informó que el encuentro será encabezado por el presidente Luis Abinader-

"Los trabajos continúan y prontamente se anunciará el día en que se juramentarán los seleccionados", indicó.

La vicepresidenta reiteró el compromiso del gobierno con el fortalecimiento institucional y con la garantía de una justicia independiente y transparente.

Raquel Peña habló de ambos temas previo a su participación en el acto de puesta en circulación del libro Retrato de la Mujer por Inicia, durante un acto realizado en el teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), recinto Santiago.

Leer más A final de mes el Consejo de la Magistratura escogerá a los nuevos miembros de las altas cortes