Procuraduría y ministerios presentan nuevas iniciativas contra la violencia de género
Conmemoraron este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el evento "Sinergia Vital
La Procuraduría General de la República y los ministerios de Interior y Policía y de la Mujer conmemoraron este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el evento "Sinergia Vital", donde lanzaron nuevas herramientas de prevención y atención a víctimas de violencia de género.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, presentó la Iniciativa Vitalia, un programa que busca articular servicios especializados para la atención integral de mujeres en situación de violencia, con acciones que incluyen prevención, detección de amenazas, persecución penal y reparación.
Reynoso también anunció la creación de una unidad de trabajo social adscrita a la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género y la simplificación del acceso a Línea Vida, que a partir de ahora podrá contactarse marcando *211. Además, puso en circulación el boletín estadístico "Radiografía de los delitos de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual 2015-2025", que registra 842,288 denuncias en ese período.
Faride: ampliar formas de denuncias
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la necesidad de ampliar los mecanismos de denuncia y advirtió que muchos casos permanecen ocultos. Durante el acto lanzó el programa "Punto VIDA", que habilitará espacios en comercios, iglesias y otros lugares comunitarios para ofrecer orientación, asistencia inmediata y conexión con servicios especializados.
"Cada feminicidio es una derrota como sociedad", afirmó Raful, quien insistió en que las instituciones deben trabajar como "un engranaje coordinado" para garantizar protección a las víctimas.
De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, presentó los avances de su gestión, entre ellos más de 563,000 atenciones psicológicas y legales, 13,316 sentencias a favor de víctimas, la expansión de la *Línea 212 y el aumento casi quintuplicado de las casas de acogida, donde han sido protegidas 8,769 mujeres y sus dependientes.
"Sinergia Vital"
La embajadora de España, Lorea Arribalzaga, respaldó las iniciativas y advirtió que la violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia global. Recordó que en el mundo una mujer es asesinada cada 10 minutos y que en América Latina se registran 11 feminicidios diarios.
"Sinergia Vital", celebrado con apoyo de la AECID, reunió a autoridades civiles y militares, representantes de organismos internacionales, expertos y organizaciones sociales, quienes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de protección y justicia para las mujeres en el país.