Procuraduría y ministerios presentan nuevas iniciativas contra la violencia de género

La Procuraduría General de la República y los ministerios de Interior y Policía y de la Mujer conmemoraron este martes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el evento "Sinergia Vital" , donde lanzaron nuevas herramientas de prevención y atención a víctimas de violencia de género.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso , presentó la Iniciativa Vitalia , un programa que busca articular servicios especializados para la atención integral de mujeres en situación de violencia, con acciones que incluyen prevención, detección de amenazas, persecución penal y reparación.

Reynoso también anunció la creación de una unidad de trabajo social adscrita a la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género y la simplificación del acceso a Línea Vida , que a partir de ahora podrá contactarse marcando * 211 . Además, puso en circulación el boletín estadístico " Radiografía de los delitos de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual 2015-2025 ", que registra 842,288 denuncias en ese período.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/yeni-berenice-d0552137.jpg Yeni Berenice Reynoso presentó la iniciativa Vitalia. (FUENTE EXTERNA)

Faride: ampliar formas de denuncias

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful , destacó la necesidad de ampliar los mecanismos de denuncia y advirtió que muchos casos permanecen ocultos. Durante el acto lanzó el programa "Punto VIDA" , que habilitará espacios en comercios, iglesias y otros lugares comunitarios para ofrecer orientación, asistencia inmediata y conexión con servicios especializados.

"Cada feminicidio es una derrota como sociedad", afirmó Raful, quien insistió en que las instituciones deben trabajar como "un engranaje coordinado" para garantizar protección a las víctimas.

De su lado, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez , presentó los avances de su gestión, entre ellos más de 563,000 atenciones psicológicas y legales , 13,316 sentencias a favor de víctimas, la expansión de la *Línea 212 y el aumento casi quintuplicado de las casas de acogida , donde han sido protegidas 8,769 mujeres y sus dependientes .

"Sinergia Vital"

La embajadora de España, Lorea Arribalzaga , respaldó las iniciativas y advirtió que la violencia contra las mujeres sigue siendo una pandemia global. Recordó que en el mundo una mujer es asesinada cada 10 minutos y que en América Latina se registran 11 feminicidios diarios.

"Sinergia Vital", celebrado con apoyo de la AECID, reunió a autoridades civiles y militares, representantes de organismos internacionales, expertos y organizaciones sociales, quienes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas de protección y justicia para las mujeres en el país.