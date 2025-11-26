Madre de niña muerta en Santiago exige respuestas

La madre de la infante, Lovelie Joseph Raphael. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, una estudiante de 11 años del Colegio Da Vinci, llegó desde Santiago hasta Santo Domingo en busca de información precisa sobre las circunstancias en que la menor murió durante una excursión escolar.

La madre, Lovelie Joseph Raphael, ha dicho que no ha recibido explicaciones claras del centro educativo ni de las autoridades y que su pedido es conocer qué ocurrió con su hija.

La actividad se realizó en la Hacienda Los Caballos, actualmente clausurada por disposición del Ministerio Público. El centro de recreación, se encuentra en un amplio campo en la carretera Santa Rita del sector La Chichigua.

Hasta el momento del suceso era un lugar de esparcimiento para la realización de distintos tipos de eventos como bodas, cumpleaños, bautismos, graduaciones, entre otras actividades sociales. Con una amplia piscina, jacuzzi, área de barbecue, cocina tradicional, jardín para sesiones fotográficas, parque, zona de descanso, estacionamientos y una vista del pico Diego de Ocampo.

Vecinos señalaron que el espacio se alquilaba de forma frecuente para actividades, y aunque el sonido se escuchaba desde afuera, aseguran que no era tan alto para denunciarlo.

Falta de equipos

Sin embargo, en la inspección de las medidas de seguridad del lugar llegó luego de la noticia, el Ministerio Público y de la Defensa Civil descubrieron la ausencia de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y otros elementos de seguridad requeridos para áreas con piscina.

Con base en esa verificación, las autoridades dispusieron la clausura temporal mientras avanzan las investigaciones.

Sin embargo, eso no calma lo que pide la madre. Una explicación del colegio. Ella ha declarado que no recibió información sobre actividades específicas. A las 11:28 de la mañana recibió una llamada de un miembro del personal informándole que la menor "no se sentía bien" y "estaba vomitando".

Según su relato, no se le permitió entrar durante más de tres horas y luego le comunicaron la muerte de su hija.

