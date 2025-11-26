Migración detiene a 967 haitianos en condición irregular y refuerza operativos

Migración señaló que los operativos se realizan en coordinación con los cuerpos militares del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que detuvo a 967 nacionales haitianos en condición migratoria irregular y deportó a 957 hacia Haití, como resultado de los operativos de interdicción realizados el martes 24 de noviembre en distintas provincias del país.

La institución destacó un refuerzo de su presencia en la Zona Este, especialmente en La Altagracia, Verón y Bávaro, así como en sectores del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, donde se desarrollaron acciones en barrios populosos como Los Alcarrizos. Solo en esa zona fueron detenidos 156 extranjeros indocumentados.

Según el informe, en la provincia Santo Domingo se registraron 603 detenciones, mientras que otras ocurrieron en diferentes puntos del país: 122 en la Zona Este, 34 en Elías Piña, 30 en Jimaní, 53 en Bahoruco.

Además, de intervenciones en Dajabón (52), Mao–Valverde/Santiago Rodríguez (38), La Vega (41), Barahona (50), Puerto Plata (27) y Pedernales (76). En Azua y Los Pilones se reportaron 23 detenidos, al igual que en Monte Cristi, con 57.

¿Cómo se coordinan las acciones de deportación?

La DGM informó que 364 personas adicionales fueron entregadas por miembros del Ejército (274), el Cesfront (33) y la Policía Nacional (57).

En cuanto a las deportaciones, los 957 repatriados fueron trasladados a través de los puestos fronterizos de Dajabón (277) y Elías Piña (474), incluidos 213 conducidos desde el Centro de Procesamiento de Haina.

El resto fue deportado desde los puntos fronterizos de Jimaní y Pedernales.

Migración señaló que estos operativos se realizan en coordinación con los cuerpos militares del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, organismos de seguridad y agencias de inteligencia, como respuesta a denuncias realizadas por residentes de las zonas intervenidas.