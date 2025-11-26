Raquel Peña: "Honrar a Las Mirabal exige cero impunidad y más compromiso con la igualdad"

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este miércoles la Cátedra Magistral Hermanas Mirabal, ocasión en la que exhortó al país a mantener vivo el legado de Patria, Minerva y María Teresa y a transformarlo en acciones concretas para erradicar la violencia de género.

Peña recordó que la lucha de Las Mariposas "sigue siendo una brújula ética y democrática" para la nación y que su sacrificio representa una de las páginas más luminosas de la historia dominicana.

La cátedra es realizada por el Tribunal Constitucional (TC), a través de su Comisión de Igualdad de Género, y el acto se hace en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/whatsapp-image-2025-11-26-at-195011-1-c85c940a.jpeg La vicepresidenta de la República, Raquel Peña. (FUENTE EXTERNA)

Durante su conferencia, titulada "Democracia, justicia e igualdad: herencia viva de las hermanas Mirabal", la política destacó que la proclamación del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —una propuesta presentada por la República Dominicana ante la ONU— confirma el peso histórico de la nación en la defensa de los derechos humanos.

"No evocamos a las Mirabal solo para mirar al pasado, sino para renovar nuestro compromiso con una sociedad sin miedo, justa y democrática", sostuvo.

Peña presentó la nueva Cátedra Magistral como un espacio académico destinado a convertir la memoria en pensamiento crítico y acción social.

En ese contexto, rindió homenaje a Ana Teresa Paradas, la primera abogada dominicana, a quien definió como una pionera del pensamiento jurídico y defensora incansable del derecho de las mujeres a la educación y a la justicia.

¿Cuáles son los avances y desafíos en la igualdad de género en República Dominicana?

La vicepresidenta detalló avances recientes en las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género y mejorar la protección de las víctimas.

Entre ellos mencionó la coordinación permanente entre el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer; la inclusión del Ministerio de Educación en la detección temprana de riesgos; la publicación semanal de datos sobre criminalidad y violencia; y el fortalecimiento de la formación policial y el patrullaje preventivo. A esto se suman programas de autonomía económica y centros de desarrollo integral para mujeres inaugurados en Santiago y Santo Domingo Norte.

Peña resaltó avances del país en materia de igualdad: la República Dominicana escaló 21 posiciones en el Global Gender Gap, mientras que el 61 % de los jueces del país son mujeres y el 69 % de los aspirantes actuales en la Escuela Nacional de la Judicatura pertenece al sexo femenino.

No obstante, advirtió que persisten retos como la violencia machista, la desigualdad salarial, el acoso, las brechas tecnológicas y la vulnerabilidad económica de los hogares encabezados por mujeres.

¿Cómo se relaciona la democracia con la erradicación de la violencia de género?

Frente a ello, ratificó una política de "cero impunidad" ante feminicidios y agresiones sexuales.

La conferencia concluyó con un llamado a fortalecer la democracia como herramienta indispensable para garantizar igualdad y dignidad. Peña sostuvo que el país ha dado pasos importantes en institucionalidad y transparencia, citando el ascenso de 33 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción y avances en el Índice de Democracia y el Índice de Paz Global.

"El vuelo de Las Mariposas no puede detenerse", afirmó, al agradecer al Tribunal Constitucional y a la PUCMM por acoger un espacio académico que, según dijo, permitirá que la herencia de las Mirabal siga inspirando a las nuevas generaciones.