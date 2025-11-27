Defensor del Pueblo alerta inacción oficial pese a advertencias de Onesvie sobre el puente de la 17

El puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como "el puente de la 17". ( FUENTE EXTERNA )

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió este jueves que el deterioro del puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como "el puente de la 17", pudo evitarse si hubiese atendido a tiempo las recomendaciones técnicas emitidas por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) desde 2024.

La institución explicó en una nota de prensa que, tras abrir en abril de 2025 una investigación oficiosa motivada por las quejas de residentes de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, realizó una inspección que constató el estado desfavorable de la estructura.

El proceso derivó en el Informe de Inspección 016-2025, emitido el 15 de mayo, mediante el cual se solicitó a Onesvie detallar los estudios previos y las medidas sugeridas para evitar un eventual colapso.

En su respuesta, Onesvie confirmó que el puente presenta daños relevantes asociados principalmente a la falta de mantenimiento.

Asimismo, recordó que en 2024 recomendó una evaluación estructural para determinar su comportamiento ante un sismo y definir si era necesario reforzar los elementos críticos de la estructura.

También sugirió diseñar un puente adicional, paralelo al existente, para aumentar la capacidad de carga y garantizar un nivel de servicio adecuado ante la demanda vehicular.

Para el Defensor del Pueblo, la falta de respuesta oportuna a estas alertas técnicas retrasa la ejecución de un plan integral de intervención y mantiene en incertidumbre a miles de ciudadanos que utilizan diariamente la vía.

La institución recordó que la Ley 19-01 le otorga facultades para inspeccionar entidades públicas sin previo aviso y solicitar toda la documentación requerida para garantizar los derechos de la población y la correcta prestación de los servicios públicos.