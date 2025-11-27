La primera adjunta de la oficina del Defensor del Pueblo, Ana Martích, advirtió este jueves que la investigación sobre la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, está marcada por un nivel de hermetismo que "parece que hay algo que ocultar", debido a la negativa de varias instituciones a ofrecer información sobre el caso.

Martích se trasladó a Santiago para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido el 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, donde la menor perdió la vida durante una excursión organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci.

Sin embargo, la funcionaria afirmó que su visita solo confirmó la falta de transparencia.

"Lo que podemos concluir de manera preliminar, respetando el trabajo de investigación, es que al parecer hay algo que ocultar. Hay mucho hermetismo en el caso", declaró.

Añadió que lo poco que han podido obtener fue mediante una llamada telefónica, y que "nadie quiere hablar".

La situación es aún más preocupante para la familia de la niña, que, según señaló, no ha recibido una explicación clara de lo que ocurrió ese día con su hija.

Lamentó que no han podido acceder a los videos de las cámaras de seguridad que podrían ayudar a reconstruir los hechos, ya que la fiscalía se ha negado a mostrárselos

La comisión también denunció que desde la Dirección Regional del Ministerio de Educación les informaron que el informe oficial sobre la excursión fue enviado a Santo Domingo, pero que no podían facilitar copias del documento.

A esto se suma que el director del Instituto Leonardo Da Vinci, centro organizador de la actividad, rechazó recibir a la comisión.

No han podido recopilar información

Martích sostuvo que, a dos semanas del suceso, no han podido recabar información que permita entender cómo ocurrieron los hechos, lo que refuerza la percepción de que las autoridades o los involucrados están evitando que se conozca la verdad.

La comisión del Defensor del Pueblo buscará ahora reunirse con el fiscal titular de Santiago para conocer el estado de las investigaciones.

Mientras eso ocurre, la familia de Stephora sigue esperando respuestas y claridad sobre la muerte de la niña.